瑞通自家產品助篩選最合適衍生工具　成投資致勝關鍵

【特約報道】恒指於「五窮月」終於爭氣一次，扭轉連跌三個月的趨勢，按月升逾320點！踏入6月份，臨近七一回歸25周年，港股會否有好消息沖喜，仍然有待觀察。值此轉捩點到來之際，如何找尋適合、有效的衍生工具去倍大看對方向的回報，成為投資的致勝關鍵。

瑞萬通博香港上市產品銷售部董事葉文炘表示，對環球投資市場來說，美國加息是其中一個最具影響力的因素，以道指作參考，已由高位逾35,000點水平，回落至早前最低見30,600點水平，跌幅一度達14%。雖然近日美股已見反彈，然而本月市場仍料將加息半厘，若美股再度向下行，屆時港股亦難獨善其身！

她補充，港股於5月份表現略有升幅，雖然未知是否轉勢，惟策略上卻可留意大市或個股，有否擺脫上落市格局、出現明顯趨勢，屆時就可考慮加大注碼，選擇條款相對進取的衍生工具，加大槓桿博取更多利潤。

當投資者對相關資產有看法、或價格具明顯趨勢之時，不想錯過最佳入市時機，瑞通五周年推出的全新網站可以幫到手。投資者只需要在搜尋器輸入相關資產，選擇睇好或睇淡，即時就會見到四項選擇，分別為「短線操作」、「平衡條款」、「超前部署」及「自選策略」。

前三者是瑞萬通博因應投資者常用的投資部署，利用系統篩選出可供考慮的產品，分別對應短線、中線、長線部署，協助投資者因應不同的策略、盡快揀出心水之選。「短線操作」較適合預期股份或指數即將突破，着重高槓桿，放大相關資產升跌幅，並能承受較高風險的投資者參考。「平衡條款」則較適合作中短線部署的投資者參考，相對平衡地考慮槓桿及其他條款特性。「超前部署」則較適合未能確定突破時機，但希望提前部署的投資者參考，着重條款是否適合至少持貨約一個月。至於最後一項「自選策略」，則屬傳統的輪證搜尋功能。挑選上述四項選擇之後，仍可以調校及篩選條款， 如價內外幅度、行使價、實際槓桿、到期日等，進一步篩選最合心水的輪證。

她又提醒投資者，若市況出現突破趨勢，出手要快，千萬不要落盤時「擺低幾格」，尤其是窩輪和牛熊證有槓桿效應，升跌波幅大，投資者更加要學會「價啱就落盤」。

例如看好正股走勢，想買其認購證，應該果斷用現有的賣出價買入；如果降低幾個價位才買，但最終又買不到，一旦相關資產真係開車向上，相關認購證、牛證可能已有幾十格的升幅。如果因為幾個價位而錯失了賺幾十個價位的機會，真的是後悔莫及！不過，如果相關資產持續呈現拉鋸爭持局面，投資者就可以「睇定D、觀望下先」。

除上述的強大功能，瑞萬通博更設有多個可供投資者參考的數據，方便挑選最合適的衍生工具。例如瑞通的自家產品，即時反映買入、賣出價和股數；一般來說，買賣差價直接影響投資者的交易成本，亦可反映發行商的開價積極性。

同時，另一自家數據「參考實際升跌幅」，比較對上一個交易日臨近持續交易時段收市時(即盡量貼近下午四時)的「瑞通買入價/賣出價」與當前「瑞通買入價/賣出價」的升跌百分比，旨在向投資者提供發行人開價變化的參考。 還有「市場平均差價」以及「流通量」統計，亦能提高發行人開價變化的參考性。

最後，投資者還能參考「牛熊證街貨圖」，不同收回價的平均實際槓桿️一目了然，令投資者有即時概念，按照自己的風險承受能力，考慮該揀甚麼收回價的牛熊證。

*本產品並無抵押品。投資涉及風險，買賣認股權證及牛熊證的價值可升可跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。投資者在購買前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，如有需要可尋求專業意見。