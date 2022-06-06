香港5月PMI升至54.9　私營經濟連續兩個月擴張

根據標普全球最新PMI數據顯示，香港特區私營經濟於5月繼續增長。隨着疫情回穩，企業新接的訂單逐漸回流，因此積極復產，並重新吸納人手，擴充採購活動。此外，供應商交貨的拖延程度已較4月減慢，價格壓力亦見回落，而積壓工作則持續增多。至於營商情緒，整體保持樂觀。

5月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由4月的51.7升至54.9，反映私營經濟連續兩個月擴張，並創下2011年3月以來最佳增長率。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，隨着疫情回穩，香港特區私營經濟於5月加快增長。訂單需求和產出量同時彈升，觸發就業和採購活動開展新一輪擴張。雖然來自內地的訂單需求依然受壓，但外銷市場已一洗頽風。儘管防疫措施已然放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未因此加劇，這誠為利好信號，繼續表明香港特區經濟於第二季正在強勁復甦。近期走勢預告了營商環境將進一步好轉，因此香港特區的整體營商情緒維持良好。

報告顯示，受惠於疫情回穩、疫限漸寬，企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表示，發放消費券對本地業務具刺激作用。

出口需求隨疫情持續緩和而回升，扭轉連挫4個月的頽勢，但來自內地的新增業務，則因中國因應疫情採取的限制流動措施，而再受影響。

訂單需求轉殷，帶動了5月的就業增長，並推動企業擴充採購，不但結束先前4月的緊縮期，還順勢儲備更多存貨。

由於內地受疫情干擾，加上航運及人力限制，因此供應商繼續拖延5月的交貨期，惟倒退程度已較4月緩和。

企業於5月進一步積壓工作，其擴張速度更是去年12月以來最急。受訪業者表示，在供應鏈瓶頸、訂單增長的情況下，累積更多未完工作。

價格方面，由於採購成本與薪資同時上漲，5月的投入成本繼續攀升。調查資料顯示，原材料與運輸成本飆高，帶動了採購價格通脹。另一方面，企業基於通脹等不同原因，調整了員工的薪酬。為減輕負擔，企業再度將部分成本轉嫁客戶；但不管投入成本，還是產出價格的通脹率，都比4月放緩。

企業5月持續看好未來的經營前景，但不及4月樂觀。受訪業者普遍期待，市場需求隨着疫情緩解，可望進一步復甦。