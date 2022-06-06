兩家中資大型投行傳縮皮　擬年內裁百人　港團隊有份

新股市況不濟，投行無啖好食。市場消息指，有最少兩家中資大型投行為減低營運成本，計劃今年內逐步裁減投資銀行、股票資本市場(ECM)等多個部門共約30%員工，涉及人數預料過百人，部分初級員工已收到通知。

綜合多名消息人士指，一家大型中資投行打算啟動裁員計劃，大削約1/3的投行及ECM等多個部門職位，當中包括香港團隊。該投行近年多次打入本港新股保薦人十大排名，近月已逐步瘦身，部分近兩年才入職的香港初級員工已收到被裁通知。

據了解，該金融機構趁去年新股市場暢旺時，擴大本港投行團隊，惟招聘人手之後，卻遇上中概股監管風暴、俄烏戰事等負面因素，就算手上有幾十隻新股等待上市，但由於股份未能成功掛牌，投行收入已大不如前。

此外，有中資投行人士表示，近年香港證監會加強中介人問責性，每個負責人員(Responsible Officer，RO)最多只能負責2至3隻新上市申請，如果超過4隻，往往會收到證監會「溫馨提示」，因此投行若同時處理多隻新股上市申請，就需要聘請大量RO，「無收入又被逼養住咁多人，條數好㯲計」。一名外資行高層表示，近期投行招聘政策已趨保守，即使不會大規模裁員，也不會擴張。