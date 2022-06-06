內地5月財新服務業PMI升至41.4　仍遠遜預期

中國5月份財新服務業採購經理指數(PMI)報41.4，低於預期的46，續處收縮區間，儘管較4月回升5.2個百分點，但仍為2020年3月以來次低，顯示服務業企業生產經營活動仍受疫情影響。5月財新綜合PMI報42.2，前值為37.2。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月內地多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣度邊際改善但仍位於收縮區間。製造業景氣度好於服務業，需求略強於供給。疫情對市場供求的負面影響已傳導致就業端，供應鏈受阻、物流時間延長問題未能得到徹底改善。企業成本端壓力也依然較大。本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。

從分項數據看，服務業供求繼續收縮，需求略好於供給。5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低位回升，但仍低於50榮枯線，均為2020年3月來次低。

與服務業供需邊際改善相反，就業情況繼續惡化。5月服務業就業指數在收縮區間下降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導致就業市場，企業增加用工意願較低。疫情防控措施和用工減少影響企業清理積壓業務，5月服務業積壓業務量進一步升高，創2020年3月以來最高。