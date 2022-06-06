【積極部署】恒生開設全新跨境財富管理中心　為通關作好準備

大灣區的財富管理需求持續增長，隨著香港疫情趨向穩定，銀行亦積極為通關後的跨境理財機遇提早部署。恒生銀行最近就在上水開設全新跨境財富管理中心，更預告該行的跨境理財專隊增兵計劃，為通關做好準備。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡透露，為配合市場對跨境金融服務的需求不斷增加，該行早已著力進一步提升網點和服務，其在上水新豐路分行的全新跨境財富管理中心，配以跨境理財專隊和透過即時通訊科技，旨在為跨境客戶提供無縫的跨境理財服務。

袁氏更預告該行拓展跨境理財業務的計劃，包括繼續擴充跨境理財專隊，該專隊成員均精通普通話、熟悉內地市場和客戶理財所需；而在上水的跨境財富管理中心之外，該行未來亦會在香港區和九龍區開設跨境財富管理中心。

恒生又指出，為方便跨境客戶靈活地安排時間，他們可預先透過網上預約會面服務，在選定的時間到跨境財富管理中心與跨境理財專員會面及作個人財富策劃。

據了解，恒生於今年首季起，其客戶經理已開始透過恒生官方WhatsApp或WeChat即時通訊平台與Signature 優卓理財客戶聯絡，該官方通訊渠道更將於今年年中擴至全線優越理財客戶，讓客戶可以諮詢最新的銀行和市場資訊，以及跟進個人化銀行服務。