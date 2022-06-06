【高盛推介】美團業績後急彈　領漲恒指

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四(2日)跌約1.3%並在收市後公布今年首季業績，期內收入達462.7億元人民幣，按年升25%；虧損擴大至57億元人民幣，按年增17.5%。及後有券商指業績勝預期，並料美團今年次季基本面會有所改善，維持對其「買入」評級，目標價323港元。美團周一(6日)早段發力急彈，最高見194.1元，突破3個月高位。現報191.8元，升約6.4%，是恒指表現最好成分股。

觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納好倉，上周三(1日)及上周四共錄得約2,070萬元資金流入。

淡倉方面，熊證於上周四獲資金轉向流入，有約80萬元，並較集中在遠收回價產品。周一也見資金趁高位部署淡倉。

觀察港股通資金流向，可見上周四北水繼續沽出美團，錄得約3.5億元資金淨賣出。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿5倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團熊64710，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.2倍，行使價180至210元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一。

美團購26516，行使價245.2元，2022年8月25日到期，實際槓桿6.5倍，價外、低面值。

美團牛69338，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比6.9倍，新上市近牛。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。