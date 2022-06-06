【高盛推介】美團業績後急彈 領漲恒指
2022年06月06日 10:40
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四(2日)跌約1.3%並在收市後公布今年首季業績，期內收入達462.7億元人民幣，按年升25%；虧損擴大至57億元人民幣，按年增17.5%。及後有券商指業績勝預期，並料美團今年次季基本面會有所改善，維持對其「買入」評級，目標價323港元。美團周一(6日)早段發力急彈，最高見194.1元，突破3個月高位。現報191.8元，升約6.4%，是恒指表現最好成分股。
觀察個股輪證資金流向，近日資金吸納好倉，上周三(1日)及上周四共錄得約2,070萬元資金流入。
淡倉方面，熊證於上周四獲資金轉向流入，有約80萬元，並較集中在遠收回價產品。周一也見資金趁高位部署淡倉。
觀察港股通資金流向，可見上周四北水繼續沽出美團，錄得約3.5億元資金淨賣出。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的美團沽(13985)。貼價選擇可留意年期約年期約3個月的美團沽(27428)。熊證方面可留意美團熊(66232)，遠熊選擇可留意美團熊(64710)，與現價有約10及20元收回距離。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿5倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團熊64710，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價180至210元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一的美團購(17074)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值美團購(26516)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(69338)，與現價有約20元收回距離。
美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.2倍，行使價180至210元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一。
美團購26516，行使價245.2元，2022年8月25日到期，實際槓桿6.5倍，價外、低面值。
美團牛69338，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比6.9倍，新上市近牛。
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