陳偉明：重新關注新經濟板塊

市場憧憬美國通脹見頂、加息步伐放慢，美滙及美債息因此高位回落，加上上海解封，中央又不斷出招維穩，港股上周初重上21,000點關口，恒指最高於上周二(31日)曾見21,415點。然而，美國上周公布的經濟數據遠優於市場預期，而通脹數據雖略為回落，但仍屬極高水平，加上美國總統拜登上周高調與聯儲局主席鮑威爾會面後指，控制通脹是聯儲局的首要任務，美滙及美債息在上周中開始又再度回升，港股亦於上周四(2日)回落至20,779點。

值得留意，美國政策趨緊而估值偏高，相反中國政策趨鬆而估值偏低，是近期中港兩地股市跑贏美國股市的主因。在中國嚴厲防疫情況下，經濟受損，預期未來內地政策的重點在於盡快把經濟重回軌道，且減低對新經濟股的監管。另一方面，近期多隻科網股公布的季績不俗，投資者可以重新關注新經濟板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明