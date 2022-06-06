陳偉明：重新關注新經濟板塊
2022年06月06日 11:09
東網電視更多新聞短片
市場憧憬美國通脹見頂、加息步伐放慢，美滙及美債息因此高位回落，加上上海解封，中央又不斷出招維穩，港股上周初重上21,000點關口，恒指最高於上周二(31日)曾見21,415點。然而，美國上周公布的經濟數據遠優於市場預期，而通脹數據雖略為回落，但仍屬極高水平，加上美國總統拜登上周高調與聯儲局主席鮑威爾會面後指，控制通脹是聯儲局的首要任務，美滙及美債息在上周中開始又再度回升，港股亦於上周四(2日)回落至20,779點。
值得留意，美國政策趨緊而估值偏高，相反中國政策趨鬆而估值偏低，是近期中港兩地股市跑贏美國股市的主因。在中國嚴厲防疫情況下，經濟受損，預期未來內地政策的重點在於盡快把經濟重回軌道，且減低對新經濟股的監管。另一方面，近期多隻科網股公布的季績不俗，投資者可以重新關注新經濟板塊。
技術上，正如早前提及，港股走勢逐步好轉，明顯跑贏美國股市，但港股要升破中期阻力大約22,500關相信仍有一定難度，暫時傾向在期指短期上落區間大約在20,300至21,500點短炒上落。個股方面，美團(03690)不但近期走勢穩步向上跑贏大市，而上周四公布季績亦勝預期，可考慮用今日低位作為止蝕位，高追即月Long Call，博繼續向上挑戰220元。
耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明