【高盛推介】滙豐逆市落後　資金繼續留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯邦公開市場委員會將於下周舉行會議，而日前與美國總統拜登會面的美聯儲主席鮑威爾表示，美國聯邦公開市場委員會普遍支持將在未來兩次會議上各加息半厘。

滙豐控股上周四(2日)跌約0.4%，周一(6日)早段逆市繼續下跌，低見51.45港元後跌幅收窄。現報52元，跌約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於上周四獲資金轉向流入，有約130萬元。淡倉方面，熊證於上周四繼續獲資金流入。

滙豐購21414，行使價55.93元，2022年8月26日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿。

滙豐購29035，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿11.4倍，中期。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿7.4倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿14.9倍，貼價、低街貨。

滙豐沽17073，行使價42元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.8倍，中期、低街貨。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿11.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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