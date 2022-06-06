【一文睇清】美團績佳獲7大行力撐　麥格理勁升目標價

【瑞銀上調目標價7.5% 看好外賣前景】

瑞銀將美團目標價由200元上調至215元，升幅達7.5%，此按綜合方式作估值，相當於預測2022及2023年市銷率各4.1倍及3.3倍、相當預測2024年市盈率50倍，以反映受較高的長期利潤率推動，維持「買入」評級。

該行表示，將美團第二季收入預測下調9.1%至485億元人民幣；即使訂單增長持平，惟受較低補貼及較高的平均訂單價值(AoV)推動，料次季外賣業務收入按年增9.8%。

【富瑞指為商家首選 新業務料具潛力】

富瑞預計，美團第二季外賣訂單量和收入將勝於該行之前估計，到店、酒店和旅遊業務核心競爭力不變，因美團是商家首選，新業務具潛力，料公司基本面會有所改善。

該行指，美團第一季業績勝預期，長期增長目標不變，將其目標價由321元輕微上調至323元，維持「買入」評級。

【美銀憧憬明年扭虧 估見234元續叫買】

考慮到第二季疫情影響將持續反映，美銀證券下調美團今年全年每股盈利預測至虧損1.21元人民幣，但預計下半年不利因素將緩解，加上成本控制措施有利於提振明年表現，料其明年扭虧，並將明年每股盈測上調至3.64人民幣，目標價由217元升至234元，維持「買入」評級。

該行預期，美團在此次難關中專注於提升效率及核心競爭力，新業務虧損按季收窄，外賣及到店與酒店業務的經營溢利率按年擴張至分別7%及46%。

【大和降目標價至285元 調低收入預測】

美團公布首季業績後，大和把美團目標價由300元降至285元，評級維持「買入」，並調低集團今年至2024年收入預測2%至5%，反映到店及酒店收入疲弱。

大和表示，美團首季業績符預期。雖然集團外賣業務受到宏觀疲軟等負面影響，但集團有控制市場推廣開支，該行料集團外賣業務的經營毛利率可繼續改善。

惟該行料美團的到店、酒店及旅遊業務於第二及第三季會繼續面對挑戰，受旅遊限制及廣告需求疲弱影響，估計業務次季收入將按年下跌22.6%。

【花旗睇好外賣毛利率 目標價升至222元】

花旗將美團目標價由204元上調至222元，維持「買入」評級，指第二季業務所受到的影響很大程度上已反映在股價。該行預測，美團第二季總收入按年增長11.3%至487億元，經調整淨虧損21億元人民幣。

該行對美團2022至2024年總收入預測分別上調10.6%、9.6%、6.6%，至2,136億人民幣、2,725億人民幣及3,294億人民幣；料2022年淨虧損57億人民幣，於2023年及2024年分別錄得淨利潤85億人民幣及212億人民幣。

該行指，隨着平均訂單額增加和消費者補貼減少，儘管訂單量和餐廳消費收到干擾，但外賣收入和毛利率可能會保持在相對較佳水平。

【麥格理估跑贏大市 望全年盈利擴張】

麥格理把美團評級上調至「跑贏大市」，目標價由143元升至216元，升幅達51%。該行將美團2022和2023年經調整每股盈測分別上調17%和30%，原因是外賣配送單位收益改善、用戶補貼的回落以及新業務虧損收窄。

該行認為，在宏觀不確定的情況下，美團表現出更強的營運靈活性和盈利韌性，所有主要業務盈利能力都有所提高，在較高平均訂單額和較低補貼下，外賣配送單位效益超預期，有望實現全年盈利擴張。

【滙豐升盈測逾20% 睇215元推薦買入】

滙豐環球研究把美團目標價由175元調升至215元，評級維持「買入」。不過，該行將集團今明兩年收入預測下調4至6%，經營利潤預測降2至8%，至於2024年盈利預測則上調超過20%。

該行表示，美團首季業績勝預期，顯示其增長具韌性，相信集團重視有質素增長，加上對新業務採取更審慎投資方式，令該行有信心其可於今年實現經調整EBITDA盈虧平衡的目標(該行料錄經調整EBITDA約9,500萬元人民幣)。