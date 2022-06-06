瑞銀下調內地次季GDP增長預測至2%以下　下半年有望升至3%

內地新冠肺炎疫情令經濟活動停擺！瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，將中國第2季國內生產總值(GDP)按年增長預測進一步下調至2%以下，但最壞時刻可能已經過去，預計內地經濟將在下半年反彈，並將逐漸回升至3%左右。上海可能將在6月底前解除最嚴格的限制措施，並在7月繼續逐步放寬限制。

不過，對該行的基準情景而言，風險仍偏向下行。上海封控時間超出預期的可能性不能排除，且任何大規模疫情都可能導致封控持續時間超過14天。即使第2季企業獲利將因疫情而受衝擊，但該行仍預計MSCI中國指數將實現9.8%盈利增長，料年底該指數有低雙位數上漲空間。另外，隨着政策正常化，平台經濟最動盪的時期已過去，互聯網行業重新恢復在資本市場上的活動。

該行指出，中國政府已推出多項政策刺激經濟活動，包括加大對水利、交通和老舊社區改造等項目的投資力度；減徵乘用車購置稅；微企業貸款額度增加一倍等，而4月底舉行的政治局會議亦強調「支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管」，表明多個二線和三線城市在過去3個月放鬆限購和房貸規定後，政策還有進一步鬆綁的空間。

瑞銀認為，由於美國聯儲局會收緊貨幣政策，而中國人民銀行則逐漸寬鬆，短期內人民幣兌美元，以及在貿易加權基礎上的跌勢可能尚未結束，料未來幾個月人民幣匯率可能上探6.9水平。

至於小麥、棕櫚油等大宗商品的國際價格續漲，但該行指，截至目前其對亞洲消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)的影響較為溫和。在通脹更為明朗之前，預計短期內市場波動仍將偏高，這令押注方向性倉位的風險很大。從戰術角度而言，看好印尼、泰國和內地股票，而南韓及馬來西亞股市的上行空間則有限，認為在市場劇烈震盪之際，投資者保持長期策略資產配置至為重要。