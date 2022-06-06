中華煤氣料全年燃氣銷售量增1.5%　本港有條件發展「灰氫」

集團副常務董事黃維義於股東周年大會傳媒問答環節開首提及，集團今年踏入160周年，迎來不少挑戰，包括宏觀形勢不穩和疫情反覆。黃氏坦言，內地疫情導致城市燃氣項目受壓，產品需求亦不及以往樂觀，如上海封城約兩個月，人民生活和工商活動暫停，內地耗氣量上升在頭數月甚至零增長，其後情況好轉，料上半年耗氣量錄7%增長，全年料增長10%。

中華煤氣擬於今年8月起上調煤氣費，加幅達4.4%，首席財務總裁暨公司秘書何漢明稱，加價行動本可早於去年8月實施，惟考慮當時民生及社會經濟，最終延遲至今年，料是次加幅應對大部分客戶影不大，估計全港約70%家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，約50%的工商業用戶，每月煤氣費增幅則少於290元。黃維義補充，加價所得的金額主要用作包括員工支出等公司營運成本，不包括燃料費，因每月燃料價格調整已反映在燃料費內。

問及未來會否重新派發紅股，何漢明未有直接回應，稱決定是否派發紅股需平衡市場不明朗因素和未來投資兩要項。他解釋，公司曾在香港沙士及2008年全球金融危機時暫停派發紅股，此乃不明朗因素，目前疫情雖有好轉迹象，惟中美貿易戰和俄烏戰事仍未明朗。投資方面，內地正爭取在2030年前達成碳達峰，為公司在環保方面的發展機遇，需好好捉緊。

在氫能發展方面，黃維義表示，似乎大家都十分留意氫能發展，稱「好興講氫」，惟料內地發展氫能仍需一段時間，需要包括管道運輸和佔地量大等因素和配套協調，相反香港有發展空間，因目前燃氣中有49%為氫氣，只要從中把其抽取用作發展，相信經濟又方便，惟它並非「綠氫」，而是「灰氫」。