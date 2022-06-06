【一文睇晒】蘋果WWDC舉行在即 Mac Mini擬有新成員加入！

蘋果公司(Apple Inc.)今年的全球開發者大會(WWDC)將於周二(7日)凌晨時間舉行，話雖是開發者大會，但市場上最關心的是蘋果會否有新產品於明早發布，尤其是蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)，在2020年時豪言「兩年將旗下產品全面換成自家晶片處理器」的時限將至，明日的產品線將有何更新？

正當眾人仍在「估估下」之際，美國網購平台B&H則在此時「洩露天機」。網站上列出4項新品的名稱，包括14吋M2 MacBook Air、13吋M2 MacBook Pro、「M2 Mac Mini」、全新「Mac Mini Tower」，惟沒有進一步細節公布；東網在此結合早前外媒相關報道，預測明早Apple產品動向！

⬤M2 MacBook Air

外媒報道，M2晶片唯蘋果第二代自家出產的處理器產品，將具備8核心中央處理器(CPU)、以及10核心的圖像處理器(GPU)；GPU核心較M1的8核心有所增加。

同時據早前報道指，新款MacBook Air將迎來一次重大更新，將統一近年MacBook系列的設計語言，由弧面改為平整機身，亦會較上代纖薄。屏幕則有為Face ID而出現的瀏海設計，屏幕邊框及鍵盤顏色則改為白色；機身亦有多種顏色選擇，包括太空灰、銀色、金色，及新款的深藍色。

⬤M2 MacBook Pro

網站上亦列出13吋MacBook Pro的選項，相信是沿用2016年款的機身設計，鍵盤上具Touch Bar及指紋解鎖鍵，內部則改用最新款的M2晶片；去年13吋的MacBook Pro亦是用相同方法更新。

⬤M2 Mac Mini

網站資料顯示，2022款Mac mini將配備M2處理器、8GB記憶體及256GB SSD(固體硬碟)，與目前的Mac mini基本規格無異，預期僅用改M2晶片的小規模升級。

⬤Mac Mini Tower

最值得期待是Mac Mini Tower，以Mini的細小機身設計，則並冠以「Tower(塔式)」的名稱，相信為全新產品；長寬不變、高度則介乎Mac Mini與Mac Studio之間。

報道指，Mac Mini Tower將使用M1 Pro晶片，並於頂部加入巨大的散熱系統，令機身厚度增加；而Tower的名稱並非「塔式設計」，而是蘋果公司用於區分產品的命名而已。