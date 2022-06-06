道期升近300點 比特幣企3.1萬美元
2022年06月06日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報101.96；港匯見7.8453；離岸人民幣(CNH)報6.6469；美元兌日圓報130.88；歐元企1.0744，英鎊處1.2554。金價報1,851美元。布油報120.23美元，紐油報119.36美元。比特幣企3.1萬美元水平。道指期貨升近300點。
●恒生指數全日收報21,653點，升571點或2.71%。國企指數收報7,499點，升232點或3.2%；科技指數收報4,601點，升204點或4.64%。主板成交1,385億港元。https://bit.ly/3NrdVMe
-港交所：LME就3月鎳合約交易決定遭申索35.6億元。
-兩家中資大型投行傳縮皮，擬年內裁百人，港團隊有份。
-美銀證券料信義玻璃毛利率受壓，維持「跑輸大市」評級。
-順豐房託購中國長沙現代物流物業，涉5.4億人幣。
-中華煤氣料全年燃氣銷售量增1.5%，本港有條件發展「灰氫」。
●滬綜指收升40點，有色金屬股抽升3.6%，煤炭股漲3.5%，鋼鐵、生物製藥及石油股升1.5%至1.6%。https://bit.ly/3xbI6zQ
●中國經濟：
-內地5月財新服務業PMI升至41.4，仍遠遜預期。
-瑞銀下調內地次季GDP增長預測至2%以下，下半年有望升至3%。
-中電與ESR合作發展可持續數據中心及物流項目。
-【雙軌並行】外媒：內地擬同時堅持清零及重振經濟。
●螞蟻集團旗下星熠數字銀行在新加坡開業。
●機構：首5月強積金投資虧損收窄至下跌逾一成。
●銀行業跳槽金融科技初創人數急增，較疫情初期升75%。
●商務部長指拜登已要求，研究取消部分中國關稅。
●大摩指低利率時代結束，新轉變需時至少一年。
●抵制俄氣代價大！德國購氣成本一年料增420億。
●日前出信要炒Tesla一成員工，馬斯克改口稱增加人手。
●香港5月PMI升至54.9，私營經濟連續兩個月擴張。
●歐美企業首5個月IPO僅集資1396億，按年銳減9成。
●5月全球製造業採購經理指數回升至53.5%，復甦動力仍待鞏固。