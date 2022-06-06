財庫局料銀行金融科技專業資歷年內推出

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港金融科技生態圈的各個組成部分愈來愈成熟，估計落戶於數碼港及香港科技園的金融科技公司，在未來3年需要額外約2,200名金融科技從業員，而培育人才是今年特別着重的工作，正積極推動為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷，首批適用於銀行業的金融科技專業資歷預計於今年推出，港府會提供資助，鼓勵從業員考取相關資歷。至於銀行業以外的其他金融服務領域，正籌備顧問研究，為它們建立相應金融科技專業資歷，推動金融科技人才全面邁向專業化。

他提到，港府今年初已推行新一輪在職金融從業員金融科技培訓計劃，資助從業員參與更優質的培訓課程，並有超過7,100名從業員已登記參加。

他指出，去年推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，批出的90多個項目絕大部分已經完成，當中約七成表示有意將項目成果應用於旗下的產品或商業解決方案內，預告今年會推出新一輪的資助計劃，以推動業界持續創新，構建金融科技生態圈。另外，投資推廣署去年為45間有意落戶香港的企業提供了協助，涉及10億元投資額及400個新職位，並正積極籌備於今年11月舉行下一屆的香港金融科技周。