財庫局：轉數快未來兩年涵蓋更多公共服務

快速支付系統「轉數快」於2018年在港推出，財經事務及庫務局局長許正宇表示，「轉數快」的應用範圍及使用率持續增加，並將於未來2年涵蓋更多公共服務，包括隧道及橋樑的收費、租訂康體設施的費用、政府停車場收費，以及不同的牌照申請費用等，便利市民。

他續指，港府正推動完成「商業數據通」的工作，預期將於今年年底正式推出，以提高中小企順利獲得貿易融資的便利。此外，構建中的「積金易」平台於2025年全面投入運作，可為全港僱主、僱員和自僱人士提供一站式的強積金電子管理服務。

許又提到，香港與內地特別是大灣區在金融科技領域上有優勢互補的協同關係，為此，已經與中國人民銀行合作推出「一站式」平台，讓金融機構及科技公司可以在香港及大灣區城市同時測試跨境金融科技項目。另外，金管局與人民銀行數碼貨幣研究所正商討下一階段有關數碼人民幣作跨境支付在香港進行的技術測試安排，包括引入更多香港銀行參與及透過快速支付系統「轉數快」為數字人民幣錢包增值等。

他指出，金管局亦透過「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目繼續與創新樞紐及其他央行合作，探討央行數碼貨幣於跨境支付的應用，預計國際貿易結算用例會於2022年進入試行階段。