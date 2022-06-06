【見曙光？】中國放鬆封控　外資重回亞洲股市

外媒報道，經過數周外流後，外資正重返新興亞洲股市。外媒數據顯示，不包日本及中國的亞洲股市，上周外資流入金額增至近27億美元，創2月後最高紀錄，並以台灣及南韓的資金流入最多，各約10億美元。

Saxo Capital Markets市場策略師Charu Chanana表示：「中國鬆綁封控措施，為亞洲消除不確定性陰霾，為製造業活動進一步回升創造空間。」

另野村策略師Chetan Seth指，國際資金會否持續流入取決於中國能否持續重啟經濟，以及美國聯儲局會否放慢加息腳步。

惟克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特上周五(3日)指出，未見到通脹見頂證據，不贊成9月暫停加息。而梅斯特有貨幣政策投票權。

另摩根士丹利首席股票策略師王瀅指，中國股市或已進入調整最後一個階段。但由投資回報率來看，A股仍不是撈底好時機，未來一兩季市場波動性會停留在較高水平。

該行中國首席經濟學家邢自強則指，「對中國經濟而言，已經看到了隧道盡頭的曙光」，在政策帶動下，經濟將在下季緩慢恢復增長動力，惟是次經濟較接近「U型復甦」，而非2020年的「V型復甦」。