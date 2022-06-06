AWS與香港科技園公司合作　促進本港創科發展

包括雲端服務在內的亞馬遜網絡服務(AWS)宣布，與香港科技園公司達成戰略合作，為促進本港創科生態圈的蓬勃發展，將針對四大範疇推出一系列項目，以協助科企、初創企業及科研人員在整個成長過程中推動創新。

四大範疇分別為：

科研發展：科技園公司將加入「AWS Open Data Sponsorship Program」，開放數據集，以支援來自大學及實驗室的本地科研團隊，有助協助科技園公司夥伴企業的科研人員提升工作效率，有效節省資源、時間及處理數據的成本。

技術模擬：AWS與科技園公司將攜手推出「Train-the-trainer」計劃，利用專門支援機械人技術開發人員的AWS RoboMaker，讓開發團隊在3D虛擬環境中進行軟件模擬，以低成本、高效益的方式測試不同程式語言的機械人方案和產品，促進機械人技術的廣泛應用。

合作孵化：針對以軟件即服務(SaaS)為營運模式的初創企業，雙方推出為期六個月的創業加速計劃，提供培訓及技術與業務諮詢，協助初創發掘SaaS營運模式的商業潛力，從而優化其服務及產品。

人才和創新文化培育：兩者將為學生和業界人士提供培訓指導，包括AWS亦將推行客制化的創新課程，爲企業提供人才培訓及亞馬遜創新文化工作坊，持續協助各類企業和機構實現數碼轉型。