美國對高通脹束手無策？傳准委國伊朗出口原油

目前距離美國11月國會中期選舉不足半年，隨着汽油價昨再創新高，報每加侖4.865美元，一年內累飆六成，有分析指出，美國總統拜登認為，降低油價的必要性，已超出嚴格實施制裁的好處，故消息指美國可能會某些方面放鬆對委內瑞拉、伊朗和中國的制裁，務求盡快令油價回落，並加快拓展太陽能，更不排除很快宣布撤銷部分中國商品關稅，以集中火力首要化解通脹危機。

油價自3月起衝上每桶100美元後，至昨日紐約期油和布蘭特期油仍處於120美元，原因之一是沙特阿拉伯上調了7月售往亞洲的價格，並超出市場預期。由於輸往亞洲的原油佔整體逾六成，加價意味沙特看好需求，同時讓拜登力遏通脹的壓力增大。

全球最大獨立石油交易商Vitol亞洲主管Mike Muller表示，目前在某些地方的需求回升幅度確實相當明顯，許多東南亞國家的陸路運輸需求遠超預期，在新加坡暑假試圖買機票是相當困難。他認為美國可能會隻眼開隻眼閉，默許伊朗出口更多石油，甚至不需要恢復2015年核協議。該協議談判在今年3月起無進展。

Muller的估計有迹可尋，來自美國上月在希臘海域沒收了一艘懸掛伊朗國旗船隻的石油，幾天後伊朗在波斯灣扣留了兩艘希臘油輪，惟美國目前的舉動似不會反過來扣押更多油輪。市場估計，若伊朗獲放寬石油出口，市場每日供應將有望大增50萬至100萬桶，還有現成大約1億桶儲備可以很快出售，足以快速地壓低油價。

與此同時，近日傳出美國悄悄准許被制裁多年的委內瑞拉原油運給歐洲國家，幫助其降低對俄羅斯原油的依賴，最快下月成事。一旦如此，將是美國兩年前開始禁止委國石油出口以來，西方國家的油企首度合法運送該國石油，反映美國政策生變。事實上，歐洲在尋求替代俄羅斯能源有難度，法國透露正與阿聯酋進行採購談判。另據業內人士估算，由於俄羅斯制裁了位於德國的天然氣子企，可能會讓德國納稅人和天然氣用戶每年多花50億歐元(約420億港元)，來為替代的天然氣來源買單。

拜登在設法下調油價的同時，擬積極發展太陽能。消息人士稱，拜登會宣布提供4個東南亞國家進口的太陽能板為期24個月的關稅豁免，以抹去太陽能產業的不明朗因素，務求2024年前將美國太陽能製造能力提高至22.5GW，相當於拜登上任時的3倍，推動數百萬戶家庭改用太陽能。

日資券商大和形容消息較預期來得快，因針對中企透過泰越柬馬國來繞開關稅的調查原本今年8月29日才結束。該行相信，內地廠商在東南亞的產能於兩年內不會被施加反傾銷或反補貼關稅，維持對太陽能板塊「正面」展望。

另外，美國商務部長雷蒙多稱，取消部分對華商品關稅以遏制近40年最熾熱通脹「可能有其意義」。她稱，商品涉及保就業和國安問題，包括鋼鐵和鋁的對華關稅要保留，諸如家庭用品和單車的其他商品關稅或可撤銷，拜登正在研究。