南海控股債權人採法律措施　部分資產被凍結

另外，南海遲遲未能公布2021年全年業績拖累股份停牌逾兩個月，原因是集團須應核數師的要求委聘外部顧問進行內控調查，涉及2019至2021年度資產狀況的完整清單、債務的完整清單、法律訴訟的完整記錄、應收及應付款項的調查。

該企稱，外部顧問的調查仍在進行，已製作一份草案報告，正由公司的審核委員會審閱，該委員會亦正與公司的核數師溝通。又提到核數師注意到部分資產因法律程序查封或凍結該等資產而附以產權負擔；之前就獨立第三方的債務向一家金融機構提供額度8,000萬元人民幣的擔保，令核數師擔憂集團信息是否完整、是否有商業理據支持、是否已經過必要內部批准程序。不僅如此，集團仍在就部分業務部門的現金流預測、使用權資產及租賃負債、銀行詢證函與核數師溝通。