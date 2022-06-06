【未來點算？】盤點《富爸爸窮爸爸》作者今年預測...

知名暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)，同時是一位著名投資者，在近月環球股市大調整之下，他有甚或建議給予投資者呢？

事實上，清崎在新冠疫情大爆發之前，已多次提出警告，全球將有很多不可預測的事情會發生，史詩級股災、惡性通脹與經濟大蕭條將一起出現。時至今日，上述預期仍然困擾全球投資者。

以下是清崎於今年發表的言論，希望各位讀者可於當中找尋各自投資疑難的解決之道。

【1月份】買入Bitcoin是變富有的機會，他透露曾於6,000美元及9,000美元時買入；若Bitcoin下試2萬美元將再增持。另白銀亦抵買。

【3月】俄烏開戰後，他稱若認為是第3次世界大戰的前奏，就要買白銀，並透露自己買入2,500枚、共5箱的美國銀幣。買白銀是因流動性佳，且交易時不受政府追蹤，價格比黃金及Bitcoin低。

他又稱，人類正處於歷來最大泡沫，股市、樓市、商品、原油皆是。若未來經濟不佳、甚或陷入大蕭條及惡性通脹，屆時民眾鬥窮，就不要再想打工，而是要當個創業家，遠離股市，創造自己的資產，利用債務當貨幣，保存黃金、白銀、Bitcoin。他又提到，屆時美元可能醞釀崩潰。

另外，最好的投資可能是囤積日常用品，例如衞生紙、垃圾袋、罐頭、急凍食品。

【4月】他警告，威利狼時刻(Wile E. Coyote Moment)快來。威利狼是一隻美國卡通狼，最經典動作是它拚命地跑往懸崖，直至跑出懸崖很遠後才突然意識到自己雙腳已懸空，然後瞬間直墜。

其大意是史上最大的泡沫即將破滅，資產價格恐隨時直插，呼籲投資者在狼醒過來前，購入黃金、白銀、比特幣。

【4月】

他再警告，所有泡沫都會爆破，並擔心是史上最大經濟不景氣的開端。

【5月】

當Bitcoin暴跌時，他重申會等2萬美元才撈底，底部或是1.7萬美元。