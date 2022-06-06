【漸露曙光】內地放鬆科網監管　外資湧入炒起中港股市

環球資金重返亞洲市場，端午假期後大量外資湧入中國市場，其中外資周一(6日)透過滬深股通淨流入112.54億元人民幣(下同)，刺激中港股市周一揚升。市場信心大幅改善，皆因內地政府近日頻頻放風，明言對科技行業的管理不會單方面的約束，更稱「該激勵的時候激勵」，預示監管浪潮已至尾聲！

近日有關科網監管鬆綁的消息不斷傳出。外媒引述消息指，內地監管機構將結束對滴滴、滿幫集團及看準網的調查，迄今找不到有太大問題，最快將在本周內取消在新用戶註冊方面的禁令，同時計劃允許其應用程式(App)重新上架，預料他們需要讓國家入股1%，並且以後要讓官方人員直接參與決策。

這3家公司都在去年7月初捲入監管風暴，即使據報他們都會被罰款，而且滴滴那張罰單會特別「甘」，考慮到即將從美股退市的滴滴原先乃是「重點監管對象」，這一則消息意義相當重大，某程度上也印證了前任中國人民銀行貨幣政策委員會委員李稻葵日前所言「中國互聯網監管風暴已基本結束。」

無獨有偶，針對科技行業的監管問題，科技部部長王志剛周一出席活動時也表示，會「把激勵放在更重要的位置」，相信企業能夠規範發展的同時，對整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻。他說︰「在經濟產業發展遇到問題或者挑戰的時候，科技也能發揮更大的作用」，這一說法與內地放鬆監管以實現「穩經濟」的政策基調一致。

內地兩市成交再破萬億

受科技監管的利好消息提振，A股主要股指昨日全線揚升，滬綜指及深成指分別升1.28%及2.66%；滬科創板指數飆3.86%，早前有傳科創板新規定會把投資者門檻由50萬元，降至20萬元或10萬元。滬股通及深股通分別錄得50.5億元及62.04億元淨買入；全日兩市成交11,123億元，相隔一個月再次突破萬億元人民幣。

港股方面，恒生指數周一大漲571點，收報21,653點；國企指數升232點或3.19%，收報7,499點。港股總成交額按日升逾33%，至1,386億港元，港股通則錄得15.02億港元「北水」淨買入。

亞股周吸210億 4個月高

環球資金也在重返亞洲市場，外媒報道，亞洲股市(日本和中國除外)上周資金流入規模升至近27億美元(近210億港元)，為2月以來最高，其中台灣和南韓的資金流入規模最大，分別約為10億美元，這兩大以科技股為主的市場今年資金流出規模合計降至400億美元以下。

亦有基金看好被視為高風險的中國房地產行業可換股債券(CB)。基金巨頭景順表示，一些優質內房開發商的CB具有吸引力，因為這些產品像普通信用債一樣享有較高利息，投資者可以債券持有人身份享受利息收入和本金償付之餘，同時還可以選擇在股價上漲時轉換為股票。