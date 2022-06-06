6月樓市仍有承接力 多個大型屋苑相繼「開齋」

踏入6月二手樓市仍有穩定承接力，多個屋苑買賣相繼「開齋」，包括長沙灣宇晴軒、馬鞍山翠擁華庭、粉嶺碧湖花園及屯門寶怡花園等，均錄屋苑本月首宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，一房設計，實用面積約323方呎，望內園景及海景，月租1.5萬元租出，呎租約46元，新租客心儀單位外望海景，有裝修，電器齊全，即睇即拍板租入。

●美聯佘錦驊指，西灣河嘉亨灣5座高層D室，實用面積約675方呎，套三房房間隔，獲同區用家垂青，斥資1,675萬元成交，呎價約24,815元，新買家購入作換樓之用。

●美聯范浩軒表示，鰂魚灣太古城金星閣中層D室，實用面積約582方呎，兩房則王，以市價1,000萬元成交，呎價約17,182元，新買家購入單位作換樓之用，原業主於1982年以約63萬元購入，轉手帳面獲利約937萬元，升值約14.9倍。

●中原黎百祥稱，筲箕灣康華大廈2座中層B室，實用面積約300方呎，兩房間隔，享山景，以510萬元易手，呎價約17,000元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角維峯高層D室，實用面積約287方呎，一房設計，望維園景，成交價760萬元，呎價約26,481元，據悉單位原業主2018年3月以約700萬元購入，持貨約4年帳面獲利60萬元，期間單位升值約8.6%。

●世紀21日昇表示，北角縉景台1座低層A室，實用面積約478方呎，三房間隔，望樓景，成交價860萬元，呎價約17,992元，原先叫價950萬元，減價78萬元成交，減幅約8.2%。

●美聯黃建軍指，北角豪廷峰2座極高層A室，實用面積約848方呎，套三房間隔，獲同區租客垂青，並以月租4萬元承租，呎租約為47.2元，業主於2010年4月以約1,300萬元購入。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后栢景臺1座高層E室，實用面積約980方呎，套三房間隔，望山景，成交價約2,435萬元易手，呎價約24,847元，新買家為區外投資客。

●中原黃健忠表示，東半山千葉居B座中層3室，實用面積約568方呎，兩房間隔，以1,300萬元易手，呎價約22,887元，原業主於2007年3月以555萬元買入，持貨約15年帳面獲利745萬元，單位升值約1.34倍。

●美聯鮑頴鴻指，灣仔尚翹峰2座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，外區租客為方便上班，以月租2.3萬元承租，呎租約51元，業主於2011年2月以約655萬元購入。

●中原白志華稱，堅尼地城聯友新樓高層6室，實用面積約330方呎，一房間隔，以500萬元易手，呎價約15,152元，新買家屬於用家，原業主於1999年以110萬元買入，持貨23年帳面獲利390萬元，單位升值超過3.5倍。

－－－－－－

九龍區

●香港置業文愛玲表示，長沙灣愛海頌5座中層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望樓景，以約2萬元放租一星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元或減幅約7.5%，以約1.85萬元租出，呎租約36.6元。

●中原程智聰稱，長沙灣宇晴軒錄6月首宗買賣，單位為5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以802萬元易手，呎價約18,186元，新買家為外區客。

●香港置業謝啟源指，長沙灣昇悅居2座高層H室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望市景，以約2萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以1.9萬元租出，呎租約37.1元，業主於2021年6月以約956萬元購入上述單位。

●中原李浩洋稱，鑽石山星河明居D座中層1室，實用面積約593方呎，套三房間隔，放盤近5個月，最初開價1,180萬元，隨後調整至1,100萬元仍未獲查詢，本月再減至1,060萬元即獲洽購，終售1,028.8萬元，呎價約17,349元，新買家為同區分支家庭。

●香港置業袁世昌表示，觀塘凱滙1座高層A室，實用面積約1,091方呎，四房間隔，遠海景，業主以約4.8萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價6,000元或約12.5%，以約4.2萬元承租，呎租約38.5元。

－－－－－－

新界區

●美聯林振聲稱，將軍澳廣場7座低層G室，實用面積約442方呎，兩房間隔，租客租轉買承接，成交價748萬元，單位4月放盤，原先叫價818萬元，現調減70萬元，減幅約8.6%，呎價約16,923元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋彩明苑A座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，上月於未補價第二市場放盤叫價670萬元，月内減價至650萬元，終獲外區綠表買家以635萬購入，減幅達5%，呎價約9,769元。

●中原柯勇稱，將軍澳6月暫錄約25宗買賣，區內維景灣畔11座中低層B室，實用面積約660方呎，套三房間隔，以1,138萬元易手，呎價約17,242元。

●世紀21奇豐廖振雄，西貢立德台C段單號屋，實用面積約1,499方呎，套三連工人房間隔，望山景及海景，原先叫價3,380萬元，減價300萬元，終以3,080萬元成交，減幅約8.9%，呎價約20,547元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山翠擁華庭剛錄本月首宗買賣，單位為9座低層C室，實用面積約809方呎，套三間隔，開價約1,008萬元，議價後以978萬元易手，呎價約12,089元，新買家為用家。

●中原歐偉基稱，沙田帝堡城5座高層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，最初開價約1,150萬元，議價後以1,130萬元獲承接，呎價約13,517元，新買家為換樓客。

●中原黎宗文指，沙田第一城6月共錄約4宗買賣，較上月同期錄約8宗回落，包括22座中層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，開價約830萬元，上月減至780萬元，日前議價後以720萬元易手，呎價約13,981元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城41座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價535萬元，以488萬元沽出，減價47萬元或約8.8%，呎價約17,183元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒3座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原叫價840萬元，放盤1個半月，減至810萬元沽售，呎價約19,565元。原業主於2016年12月購入單位，當時作價500萬元，持貨至今帳面獲利310萬元。

●中原徐家倫表示，火炭駿景園6座中層E室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，放盤開價約2,100萬元，議價後以2,008萬元售出，呎價約14,625元，新買家為用家。

●世紀21宇田羅家威指，大埔帝欣苑26座低層A室，實用面積約1,020方呎，套三房加工人房間隔，原先開價1,250萬元，最終減價40萬，減幅約3.2%，獲用家以1,210連車位獲承接，呎價約11,863元。

●中原林偉明稱，粉嶺碧湖花園剛錄首宗買賣，單位為3座中層B室，實用面積約491方呎，三房間隔，叫價623萬元，最終以592萬元易手，呎價約12,057元，屋苑現時入場費約510萬元，放盤約有56個。

●美聯翟安暉表示，元朗朗晴居9座高層G室，實用面積約744方呎，套三房間隔，區内買家睇樓1年半，感二手盤源開始減少，加上考慮到疫情緩和，以830萬元購入上址自住，呎價約11,156元。

●祥益林偉光表示，屯門龍成花園3座高層A室，實用面積約623方呎，三房間隔，原業主計劃換樓，減價40萬元，以690萬元沽出，呎價約11,075元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心5座低層D室，實用面積約501方呎，兩房間隔，累減20萬元，以570萬元售出，呎價約11,377元。

●美聯張國成表示，元朗朗屏8號1座高層J室，實用面積約598方呎，三房間隔，以920萬元易手，呎價約15,385元。原業主於2016年10月以776.1萬元一手購入物業，現轉手帳面賺約143.9萬元，升值約18.5%，屋苑本月暫錄2宗成交。

●中原李美賢稱，元朗尚城3座高層A室，實用面積約529方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，放盤兩星期，議價後以635萬元沽出，呎價約12,004元。原業主於2011年11月以385.2萬元買入單位，持貨10年多帳面獲利249.8萬元。

●祥益龍超君表示，屯門偉景花園C座低層F室，實用面積約519方呎，三房間隔，減價20萬元，以520萬元成交，呎價約10,019元。原業主於1996年以約153萬元購入上址，持貨至今帳面獲利約367萬元，升值逾2倍。

●中原葉津榮指出，屯門卓爾居本月暫錄得2宗成交，屋苑1座低層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，今年4月叫價720萬元，減價10萬元，以710萬元沽出，呎價約13,894元。原業主於2016年10月以500萬元買入單位，持貨5年多帳面獲利約210萬元，升值約42%。

●美聯羅立恒稱，屯門寶怡花園錄本月首宗成交，單位為3座高層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以565萬元成交，呎價約11,771元。原業主於2016年9月以390萬元購入物業，現轉手帳面賺175萬元，升值約45%。

●利嘉閣石家誠表示，荃灣全‧城滙1座極高層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，成交價1,048萬元，呎價約20,193元。原業主於2017年底以754.2萬元購入上址，現轉手帳面獲利約293.8萬元，升值約39%。

●中原陳輝麟稱，青衣區於端午節3日假期錄10宗二手買賣，區內青怡花園7座高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，今年一月開價610萬元，累減75萬元或約12%，以535萬元沽出，呎價約15,598元。原業主於2009年10月以160萬元買入上址，持貨12年多帳面獲利375萬元，單位升值約2.3倍。

●中原趙志賢表示，青衣曉峰園本月已錄3宗成交，屋苑3座中高層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，享開揚園景，叫價750萬元，放盤兩個多月，以730萬元沽出，呎價約13,370元。

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣29座低層C室，實用面積約575方呎，兩房間隔，以720萬元成交，呎價約12,522元。原業主於2007年10月以256.8萬元購入物業，現轉手帳面賺約463.2萬元，升值約1.8倍。

－－－－－－