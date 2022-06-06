美股道指升逾200點　太陽能公司Sunrun升15%

10年期美國國債孳息率持續回升，惟以科技股為主的納指周一(6日)早段曾升210點，至12,223點；道指曾升234點，至33,134點；標指升45點，至4,154點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,666點，升68點，高水12點。

摩根士丹利聯席總裁皮克表示，目前是異常時期，隨着出現百年一遇的疫情、75年一見的歐洲侵略，以及40年高的通脹，經濟亦將迎來新格局，市場體驗了15年的「金融壓抑」將告終，進入新時代，而所謂的「金融壓抑」主要體現在央行人為地壓低利率，為企業和國家提供便宜的融資。他續指，投資活動開始變得淡靜，投資者正觀望經濟格局將如何出現根本性變化，惟可能需時12、18，甚至24個月才明朗化。

該行首席美股策略師威爾遜指，企業疲弱的盈利指引為拖累美股的最新因素，股價短期內或在當前水平徘徊，直至第二季業績期來臨，股價根據業績表現再跌或見底。他預期，標指將於8月中後期貼近3,400點水平，即比上周五周市的4,108點水平，再跌約17%。

縱然有關對後市悲觀情緒的消息不斷，惟高盛首席經濟學家哈哲思相信，勞工市場出現回軟迹象，通脹亦漸見緩和，經濟仍朝向「狹窄的軟着陸道路上。」

市場已預期美國聯儲局將不止一次加息半厘，美國10年期國債孳息率周一繼續向上，高見2.971厘。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，對沖基金正沽空美國國債，5月底槓桿基金的10年期美國國債期貨錄淨淡倉，為自2021年1月以來首次，意味對沖基金押注孳息率走勢將向上。

企業消息方面，全球首富馬斯克貫徹其反口覆舌的作風，繼早前表示Tesla會大規模裁員後，又突然改口稱總員工人數將不減反增。他同時批評新獵物Twitter拒絕提供資料讓他評估該社交平台上垃圾及虛假帳戶的狀況，否定其「資訊權」，還說保留腰斬這宗世紀收購的權利，Twitter股價早段曾冧5.5%。

外媒指，美國政府為推動太陽能安裝，將暫停開徵太陽能板關稅兩年，太陽能公司Sunrun升15.3%，SolarEdge Technologies升5.42%，屋頂太陽能系統公司SunPower亦升8.65%。

另外，亞馬遜「1拆20」生效，股價早段最高報126美元，升3.13%。