九龍區周五雙盤出擊　共涉125伙

日出康城全新盤部署開售。新盤攻勢持續，九龍區兩個項目均落實周五作新一輪銷售，合共賣125伙。

●日出康城凱柏峰I部署本月推出

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，項目的示範單位及樓書等已準備就緒，待批出預售後會隨即推盤。他補充指，日出康城為「重中之重」的發展區，相信將軍澳跨灣大橋落成後，物業價值會更上一層樓。

●何文田Prince Central加推11伙 個別單位高層比低層平

最新的3號價單包括9伙兩房單位及2伙一房單位，實用面積由344方呎至436方呎，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價約1,067.3至1,312.1萬元，折實呎價約28,627至31,255元。價單另提供最高7%現金回贈。

今批入場單位為17樓D室，為實用面積345方呎的一房戶，呎價約30,938元。惟值得留意是，上述單位對下一層的16樓D室，戶型和面積相同，首張價單折實價為約1,069萬元，意味出現高層比低層平約0.15%的情況。

至於即將發售的5伙，包括3伙兩房及2伙一房單位，折實價則由約1014.5萬元起。項目會採先到先得形式發售。

●啟德MONACO MARINE周五賣120伙

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新公布將於周五(10日)發售120伙，包括117伙以價單形式發售及3伙招標發售。上述將發售單位涵蓋了21伙首次推售的低座單位。

即將發售的單位包括26個一房、65個兩房、21個三房及8個特色戶。而是次以價單銷售的單位實用面積由324至768方呎，折實平均呎價約25,655元，折實售價824.4至1,935.7萬元，折實呎價23,170至29,974元。該批單位按定價計，預計可套現約15.7億元。

該盤最新以1,144.9萬元沽出1B座15樓D室，為實用面積435方呎的兩房單位，呎價約26,320元。項目本月累售9伙，合共套現逾1億。

●啟德尚‧珒溋低座花園四房戶7800萬元招標沽

●紅磡維港‧星岸四房3,200萬元重新售出

上述為項目的3座19樓B室，實用面積1,328方呎，曾於2017年以3,769.2萬元沽出，當時買家可獲成交前佔用單位，亦意味可提前入住，惟交易於今年5月終止，現重新售出，最新呎價約24,096元。

●西南九龍匯璽錄4宗終止交易

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產的西南九龍匯璽系列項目最新錄得4粒終止交易個案，牽涉的總成交金額逾8,668萬元。當中，匯璽2A期星鑽匯6樓A室，實用面積1,663方呎，採三房連工作間間隔，設私人升降機大堂，原本於2019年9月以逾3,848萬元沽出，當時呎價約23,139元，惟交易於周一(6日)已經終止。

●大埔白石角海日灣三房招標1,724萬元沽

大埔白石角海日灣周一(6日)透過招標沽出COURT A第2座10樓C室，為實用面積1,300方呎的三房間隔，成交價為1,724.2萬元成交，呎價約13,263元。該買家採用105天付款計劃入市。