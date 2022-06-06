美元轉強！日圓又創廿年新低　兌港元低見5.97

美國聯儲局6月起正式啟動「縮表」，即縮減資產負債表，分析料今年縮表規模相當於一次加息0.25厘，憧憬美經濟數據好轉下，反映美元兌一藍子貨幣的美匯指數周一(6日)重上102水平，致使日圓匯價又再波動，日圓兌每美元跌至131.4，再創20年以來新低，每百日圓兌約5.97港元。

惟多國央行即將於本周進行議息，市場預期歐央行周四(9日)宣布結束資產購買計劃(APP)之買債行動，勢拉低美匯走勢。隨着美國經濟放緩和澳洲經濟快速增長，瑞銀料澳元兌美元明年首季撲0.78水平，重回一年多前高位，即兌港元重返6算水平。

澳洲上季經濟增速快於預期，加上作為小麥出口國，其將受益於烏克蘭和印度穀物供應的不確定性，以及內地放鬆防疫封控限制之際鐵礦石價格的反彈。瑞銀預計澳元今年底前將由上個月觸及的兩年低位反彈11%，將高見0.76美元。

目前澳洲通脹率高達5.1%，為逾20年高位。而歐洲央行在控制通脹方面一直落後，分析預測年內歐央行將有明顯加息舉動，將在7月的會議上為加息鋪路。一旦歐央行展開加息，其與美國的息差將逐漸縮窄，利好歐元匯價。

雖然英鎊5月累漲0.2%，惟年內仍累跌約8%，為今年全球貶值幅度第3大的主要貨幣。英國通脹高位運行、經濟處於衰退邊緣等正持續向市場傳遞英鎊疲弱的訊息。當前英倫銀行是否繼續實施加息以應對不斷飆升的通脹，成為唯一能支撐其匯價的因素。

人民幣方面，官方開出的人民幣中間價周一報6.6691兌每美元，上調404點子。在岸人民幣收升293點子，報6.6457；離岸價則高見6.6424。交易員指，在美國通脹出現回落趨勢前，估計人民幣反彈空間有限，短期人民幣或延續寬幅上落。