【產經評論】美通脹爛局難解　資金東來大遷徙

美國通脹持續高企，先後有多位投資名宿表達對美國經濟衰退的擔憂，更不乏預言美股將大冧，與2008年金融海嘯前半年各大名家對美國金融及經濟發出警告的一幕頗有雷同之處。全球資金尋求避險之所，時值中國經濟逐步重啟，亞洲經濟穩定，東來布局的過程，將加快世界霸權更替，世界經濟中心東移之勢無法阻擋！

拜登政府上台才兩年多，施政失誤連連，致令美國經濟瀕陷衰退的漩渦！首先是並沒有掌握好新冠肺炎疫情持續對國際供應鏈的影響，繼續沿用前朝戰略大打中美貿易戰，變相埋下通脹失控的伏線。其次是去年眼見通脹升溫，傲慢地認為僅屬暫時，並未及時調整貨幣政策，錯失應對的最佳時機。

如是者，眼前美國通脹高企在近40年高位，中國次季防疫封城對國際供應鏈的打擊，將於未來3個月逐步展現在美國的物價和企業盈利身上，這是為何拜登政府成「熱鍋上的螞蟻」，尤其據當地媒體所做的調查顯示，逾80%民眾是根據經濟和通脹問題來決定11月的選票投向何方，一旦通脹失控，11月的國會中期選舉席位落空，疊加聯儲局大幅收緊貨幣政策，經濟「硬着陸」甚至滯脹風險大增，拜登政府勢成為「罪人」。

是故，除了傳出拜登政府正研究取消部分中國商品關稅之外，又有消息指美國或容許委內瑞拉和伊朗等國家供油，以盡量為油價降溫，另一方面就研究降低太陽能產品關稅，以加快能源轉型。問題是，美國既要諗計自救，又怕會益了對手，尤其中國，內部莫衷一是，最終只怕進退失據，一子錯，滿盤皆落索。

作為世界霸主的美國衰開有條路，資金眼見經濟危危乎，開始流出美國股債等資產，尋找其他更安全的落腳點。時值內地正在重啟經濟，這輪美元強勢，亞洲貨幣雖有波動，但整體上地區政經社會穩定。在內地重啟經濟下，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)有望更全面發揮作用，加上中國資產估值正處於「大低水」，東來布局也是順理成章之舉。

事實上，隨着全球製造業大規模遷移亞洲，成為全球供應鏈的重要構成部分，世界經濟中心正在東移。東盟追上歐盟，中美的競爭差距收窄，都是例子。美國霸權衰落，正在加速這個東移的趨勢。有理由相信，美國經歷長逾10年的嚴重透支，一旦確認走進衰退期，不會三、五個月就能完成調整。歐洲經濟受能源危機重創，只會與美國經濟鬥衰。環顧全球，除非世界大戰，否則亞洲勢成資金去處。

聚焦亞洲，雖然在內地經濟升級轉型的推動之下，部分工序已遷至越南等地，但亞洲經濟有充足的空間容許各經濟體公平競合，更何況以內地作為全球第二大經濟體的市場規模和產業鏈的完整度而言，絕對是亞洲區經濟增長的重要引擎，地位毋庸置疑。如今美國經濟愈搞愈爛，而內地則逐步走出疫情，深化整合，待各項刺激措施到位，將推動經濟重納正軌，區內經濟體只要務實合作尋求共贏，亞洲世紀必會到臨！