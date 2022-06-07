東方日報B1：監管鬆綁　A股吸百億外資　恒指彈571

環球資金重返亞洲市場，端午假期後大量外資湧入內地市場，其中外資周一(6日)透過滬深股通淨買入112.54億元人民幣(下同)，刺激中港股市周一揚升。市場信心大幅改善，皆因內地政府近日頻頻放風，明言對科技行業的管理不會單方面約束，更稱「該激勵的時候激勵」，預示監管浪潮已至尾聲！

近日有關科網監管鬆綁消息不斷傳出，外媒引述消息稱，內地監管機構將結束對滴滴出行、滿幫集團及看準網的調查，迄今找不到太大問題，最快本周內取消在新用戶註冊方面的禁令，同時計劃允許其應用程式(App)重新上架，預料他們需要讓國家入股1%，並且以後要讓官方人員直接參與決策。

這3企去年7月初捲入監管風暴，即使據報他們會被罰款，且滴滴罰單特別「甘」，考慮到即將從美股退市的滴滴原是「重點監管對象」，這消息意義重大，印證前任中國人民銀行貨幣政策委員會委員李稻葵日前所言「中國互聯網監管風暴已基本結束。」滴滴周一在美股早段曾飆升67%，高見3.1美元。

無獨有偶，針對科技行業的監管問題，科學技術部部長王志剛周一出席活動時也表示，會「把激勵放在更重要的位置」，相信企業能夠規範發展的同時，對整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻。他說︰「在經濟產業發展遇到問題或者挑戰的時候，科技也能發揮更大的作用」，這一說法與內地放鬆監管以實現「穩經濟」的政策基調一致。

受科技監管利好消息提振，A股主要指數周一全線揚升，滬綜指及深成指升1.28%及2.66%；上海科創板指數飆3.86%，早前有傳科創板新規定會把投資者門檻由50萬元，降至20萬元或10萬元。滬股通及深股通分別錄50.5億元及62.04億元淨買入；全日兩市成交11,123億元，相隔一個月再突破萬億元大關。

港股方面，恒生指數周一大漲571點，收報21,653點；國企指數升232點或3.19%，收報7,499點。港股總成交額按日升逾33%，至1,386億港元，港股通則錄得15.02億港元「北水」淨買入。

環球資金重返亞洲市場，外媒報道，亞洲股市(日本和中國除外)上周資金流入規模升至近27億美元(約210億港元)，為2月以來最高，台灣和南韓資金流入規模最大，分別約10億美元，這兩大以科技股為主的市場今年資金流出共降至400億美元以下。

有基金看好被視為高風險的內地房地產行業可換股債券(CB)。基金巨頭景順指，一些優質內房開發商的CB具吸引力，因這些產品像普通信用債般享較高利息，投資者可債券持有人身份享利息收入和本金償付之餘，還可在股價上漲時轉換為股票。