凱基亞洲：股市短線仍波動　宜吼多元化收益基金

憧憬加息步伐今年較後時期放緩，支持全球股市反彈。最新的美國聯儲局會議紀錄指出，官員支持未來幾次會議，每次加息50個基點。但是，會議記錄同時指出短期加息步伐加快，將令聯儲局處於有利位置，以便今年稍後更好地評估政策收緊的效果。會議紀錄反映聯儲局在9月及之後的議息會議，現階段尚未決定相關的加息步伐。

美國四月份個人消費支出(PCE)物價按月增加0.2%，按年增加6.3%，低於預期。不含食品與能源的核心PCE則按月增0.3%，按年增4.9%，符合市場預期。數據支持通脹年增率已於三月份見頂，並將逐漸回落的市場想法。投資者憧憬加息步伐可能在今年較後時期放緩，支持包括美股在內的全球股市，從低位反彈。

全球經濟增長放緩風險加劇

事實上，由於美股年初至今已累積明顯跌幅，低位出現技術性買盤，亦很正常。然而，環球主要央行貨幣政策收緊，以及通脹壓力，全球經濟增長放緩風險加劇，相關影響已經浮現在美國社交媒體公司 和主要零售商業績。近期不少大型金融機構亦對股市的看法下調。預計美股等主要股市，短期內仍將非常波動。

面對複雜的市況，可考慮多元化收益基金

面對目前複雜多變的市場形勢，資產配置決策絕非易事，投資者需要選擇合適的理財產品。其中，多元化收益基金通常會投資於三大類資產，包括股票、債券、可轉債或優先股，避免過度集中投資於單一資產。此外，部分基金，允許資產分配比例有一定的彈性，基金經理可根據市況調整投資策略。因此，建議投資者可考慮將其部分資產配置至多元化收益基金。

凱基亞洲研究部