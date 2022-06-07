道指升16點　比特幣3.1萬美元關上落

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.41；港匯見7.8450；離岸人民幣(CNH)報6.6590；美元兌日圓處132.2；歐元報1.0691，英鎊報1.2525。金價跌至1,839美元。油價靠穩，布油升上120美元，紐油報119美元。比特幣曾升破3.1萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報32,915點，升16點或0.05%；標指收報4,121點，升12點或0.31%；納指收報12,061點，升48點或0.4%。

●港股ADR指數全日未有方向，按比例計算，收報21,644點，跌8點。

●即月恒生指數夜期收報21,475點，跌123點，低水179點，成交20,668張。

●蘋果公司發布配備最新M2晶片的13.6吋螢幕手提電腦MacBook Air，將於7月推出，售價由9,499港元起。

●再有公司就港交所旗下LME於3月就鎳合約交易安排提出索賠1,534萬美元。

●摩根大通策略師Marko Kolanovic周一在報告中表示，中國股票過去1年的崩跌可能最終會出現轉機。

●外媒報道，由中國和沙特企業聯合組建的沙特雲計算公司上周日(5日)在利雅得宣布開設2座數據中心，面向沙特市場提供公共雲服務。

●紐約7月期油收報每桶118.5美元，跌27美仙或0.31%；布蘭特8月期油收報每桶119.51美元，跌21美仙或0.17%。

●紐約8月期金收報每安士1,843.7美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,608點，升75點或1%；法國CAC指數收報6,548點，升63點或0.98%；德國DAX指數收報14,658點，升193點或1.34%。