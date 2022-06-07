港交所：LME再因3月鎳交易安排　遭索賠約1.2億元

香港交易所( 00388 )公布，全資附屬公司倫敦金屬交易所(「LME」)及LME Clear Limited(「LME Clear」)在原告人Jane Street Global Trading,LLC提出的一項司法覆核申索中被指名為被告人，而該申索於2022年6月6日提交予英國高等法院，並送達予LME及LME Clear。

於2022年3月10日發出的LME通知22/057中所述，在今年3月7日(英國時間‧下同)，鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當晚收市時的交易是有序進行。隨後在3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大升。與LME Clear商討後，LME決定於當日08:15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於3月8日00:00或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因鎳市場已出現失序情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可確信市場是有序運作的最後一個時間點。需要強調的是，LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

該申索擬挑戰有關LME取消原告人聲稱於3月8日00:00或之後執行的鎳合約交易的決定。原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法，及/或構成侵犯原告人的人權。原告人索賠金額約1,534萬美元(約1.19億港元)。LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。