廖嘉豪：債市企穩對股市有幫助

美國債券在5月企穩，這也幫助股市收復了部分失地。市場繼續充斥熊市論，在1月3日至5月19日期間，標普500指數在136天內調整了近19%。統計自二戰以來非經濟衰退期間，是次跌勢已接近當中的跌幅中位數，以之前高位跌至近期低位的日數計，亦已超越往績跌浪持續的時間，如果從這個角度看，今次調整或已經相當充分。不過這統計未包括與經濟衰退相關的跌浪。與衰退相關的跌浪，累積跌幅中位數更深、由高位至低位歷時更長時間，分別為28%和280天(包括周末和假日)。隨着聯儲局收緊政策，經濟放緩、高通脹和在烏克蘭的戰爭，宏觀前景最近變得更加不確定。花旗的基本預測暫時仍然是最大機會，宏觀環境保持韌性，35%機會率或陷入衰退。

配合這些宏觀分析，環球股票配置方面，投資者目前仍可對全球自然資源/石油服務股持偏高比重，以減輕俄羅斯入侵烏克蘭造成供應損失的影響。其次是，大家可保持偏好環球醫療保健/製藥和網絡安全/支付/金融科技行業的主題。除了特定行業部署外，中等風險的投資組合，還應尋找高質素股息增長股票。股息增長是總回報中一個重要但經常被低估的組成部分。近幾十年來，股息穩定增長股的表現，跑贏其他股票指數，同時波動性指標較低。美國以外的股票市場提供有吸引力的長期估值前景和更高的股息收益率。

聯儲局在糾正因疫情封鎖措施和在烏克蘭的戰爭導致的供應鏈問題方面，未必取得太大政策效果，但可以軟化需求。最近數據顯示，美國首次申領失業救濟人數略為上升，新屋銷售在按揭貸款利率和樓價上漲後降溫，以及燃料和食品價格上漲打壓信心，經濟轉差之說無可厚非。當然最新非農業就業職位仍強勁增長，意味通脹在就業市場偏緊下還會高企一段時間，但對長期通脹預期未必牢不可破，聯儲局官員的言論亦透露出一些端倪。聖路易斯聯邦儲備銀行的布拉德，曾敦促今年將利率提高至3.5%，以使通脹從接近40年的高位回落，不過他近日又補充說，其中一些加幅可能會在明年年底或2024年逆轉。他還稱一旦美國通脹受控，疫情前利率或是參考標準。2019年底，當時聯儲局利率為1.55%及美國10年期國債收益率為1.86%。優質債券經歷了年初動盪之後略為企穩。在固定收益工具方面，大家不妨開始多考慮部署美國中長期國債、投資級別企業債券和與通脹掛鈎的美國國債證券。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪