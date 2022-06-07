港股好淡爭持 金融股拖低大市 京東阿里有追捧

港股好淡爭持，恒生指數早段跌逾200點後一度倒升，暫跌約百點，企21,500點水平。國企指數跌30點；科技指數偏軟，主板成交600億港元。

監管鬆綁消息逐步消化，大型科網股個別發展。百度集團跌2.6%；小米集團及網易跌1.9%；美團跌0.2%；騰訊升0.6%；快手升1.9%；阿里巴巴升2.1%；京東集團升3.6%，是表現最佳藍籌。

金融股拖低大市，滙豐控股跌1.7%；友邦保險跌1.2%；工、建、招三大內銀股跌1%至1.7%；中國平安跌1.1%。港交所旗下LME再因3月就鎳合約交易安排被索賠，股價升1.9%。

其他藍籌股方面，醫藥、手機設備及內需股有沽壓。舜宇光學跌3.6%；瑞聲科技跌2%。中國生物製藥及石藥集團跌2.3%。農夫山泉、蒙牛及華潤啤酒齊跌約3%。

【09:21】港股回軟 科網股個別發展 滙豐跌逾1%

港股開市回軟，恒生指數跌76點或0.35%，報21,577點；國企指數低開31點或0.42%，報7,468點；科技指數跌22點或0.49%，報4,579點。

大型科網股個別發展，昨日急升的美團跌0.2%；小米集團跌1.9%；阿里巴巴無起跌；騰訊升1.2%；京東集團升4.4%。

金融股方面，滙豐控股跌1.6%；建設銀行跌1.5%；招商銀行跌0.7%；香港交易所旗下LME再被索賠，股價跌0.1%。友邦保險升1.4%；中國平安升0.1%。