【高盛推介】科網股近日强勢 資金積極流入
2022年06月07日 10:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股近日表現强勢，當中昨(6日)升約4.7%的京東今(7日)早更突破240港元水平，最高見243.8元，突破1個月高位，最新仍漲逾4%，報242.4元。
快手昨日升約5.1%，今早續升，最高見87元，突破3個月高位，現報85.65元，升約2%，目前為連續第9日上升，累計至今升逾35%。
騰訊昨日升約2.4%，今早突破370元水平，最高見374.8元，突破1個月高位，現報369.8元，升約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日大市處於高位下，資金積極留意淡倉，當中注意流入科網股相關資產。快手淡倉於過去5個交易日共錄得約1,190萬元資金流入。同期騰訊淡倉則共錄得約1,900萬元資金流入。
投資者如看淡後市表現，京東方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨京東沽(13114)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值京東沽(12971)。快手方面可留意年期約3個月，屬高槓桿的低面值快手沽(16947)。騰訊方面的貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(11632)。熱門選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(13619)。
京東沽(13114)，行使價195.31元，2022年09月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
京東沽(12971)，行使價164.82元，2022年09月07日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低面值。
快手沽(16947)，行使價59.6元，2022年09月05日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽(11632)，行使價337.68元，2022年08月22日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.5倍，熱門條款。
投資者如看好，京東方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的低街貨京東購(15024)。快手方面可留意年期約3個月，屬高槓桿的快手購(14610)。騰訊方面可留意年期約3個月，屬高槓桿的騰訊購(16569)。
京東購(15024)，行使價282.31元，2022年09月27日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。
快手購(14610)，行使價99.9元，2022年08月29日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年09月08日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿。
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