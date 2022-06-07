【高盛推介】科網股近日强勢　資金積極流入

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股近日表現强勢，當中昨(6日)升約4.7%的京東今(7日)早更突破240港元水平，最高見243.8元，突破1個月高位，最新仍漲逾4%，報242.4元。

快手昨日升約5.1%，今早續升，最高見87元，突破3個月高位，現報85.65元，升約2%，目前為連續第9日上升，累計至今升逾35%。

騰訊昨日升約2.4%，今早突破370元水平，最高見374.8元，突破1個月高位，現報369.8元，升約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日大市處於高位下，資金積極留意淡倉，當中注意流入科網股相關資產。快手淡倉於過去5個交易日共錄得約1,190萬元資金流入。同期騰訊淡倉則共錄得約1,900萬元資金流入。

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