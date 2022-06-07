【產經直播】港股醞釀轉勢？
2022年06月07日 12:18
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隔晚美股靠穩，港股周二(7日)走勢反覆，在環球資金有重返亞洲市場迹象下，恒指醞釀轉勢？不過，俄烏戰況激烈，加上市場續憂聯儲局持續進取加息，揀選 Global X 恒生高股息率ETF(03110)能否分散風險？
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