滙豐環球私人銀行料恒指年底達25410點　看好本地股

范卓雲(左)及何偉華

內地放鬆科網監管，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華稱，有關措施有助紓緩投資者憂慮，惟仍需要視乎科網股未來在新監管下的盈利模式及增長。他看好港股中的本地股，預期今年底恒生指數將升達25,410點。

他表示，香港經濟走勢預期改善將帶動本地股。此外，目前中概股估值相對較低，看好其中的能源、消費和金融板塊，預計可帶動港股下半年升勢。

內地經濟方面，他認為，內地房地產市場持續低迷、供應鏈中斷，以及嚴厲防疫措施仍廣泛實施，經濟復甦步伐仍存在不確定性，預期中國人民銀行將實施進一步貨幣刺激措施，包括長存款準備金率再下調75點子。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預料，隨着美息上升，即使下半年內地經濟回穩，人民幣升值空間亦有限，估計年底人民幣報6.65，明年則見6.7。

卓氏估計，環球經濟將延續增長，惟增速在能源衝擊及供應鏈中斷的環境下將減慢，通脹將緩慢回落，同時美國加息預期將於今年下半年逐漸緩和。

她預期，環球國內生產總值(GDP)增長將由去年的5.8%，放慢至今年的3.4%及明年的2.9%，相信環球能源衝擊及供應鏈挑戰將推高今年環球通脹率至7.5%，2023年則放緩至5.1%。

未來6個月，該行環球股票持中性配置，並對美國、香港及東盟股票持偏高比重配置。固定收益方面，該行偏高比重配置環球投資級別及高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。為對沖滯脹及利率風險，該行維持對對沖基金、能源、資源及金融股持偏高比重配置，同時看好美元、大宗商品貨幣、高息股、私募股權房地產及私募信貸。