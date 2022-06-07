【高盛推介】友邦回吐　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：近期平保股價在低位整固，在46至48元附近上落，當中昨(6日)曾低見46.35元，與5年低位的45.8元僅不足2%距離，最終昨升約3.5%；今(7日)早則高開約0.1%後倒跌，半日收報48.2元，跌約0.9%。進而觀察過往表現，則見每逢平保回調時，均見資金吸納。

反觀，友邦則反覆走上，其股價日前在80元附近上落，昨日則突破升約2.9%，今早高開見83.55元，突破近2個月高位後倒跌，半日報81.6元，跌約0.9%。有券商指，隨着友邦獲批於河南省籌建分公司，料其龐大人口有利於友邦長期增長，及料3個月內將在河南展開業務。該行維持友邦「買入」評級，目標價110元。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周三及上周四(6月1及2日)共錄得約490萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約60萬元。

友邦方面，則見資金兩邊部署，好倉於上周三及上周四共錄得約340萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約110萬元，並見流入熊證的資金較集中在90元收回區域的遠熊。

平安購16822，行使價55.6元，2022年09月09日到期，實際槓桿10.0倍，行使價45至60元間、低街貨產品中，槓桿最高。

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