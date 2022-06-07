【高盛推介】友邦回吐 資金兩邊部署
2022年06月07日 12:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：近期平保股價在低位整固，在46至48元附近上落，當中昨(6日)曾低見46.35元，與5年低位的45.8元僅不足2%距離，最終昨升約3.5%；今(7日)早則高開約0.1%後倒跌，半日收報48.2元，跌約0.9%。進而觀察過往表現，則見每逢平保回調時，均見資金吸納。
反觀，友邦則反覆走上，其股價日前在80元附近上落，昨日則突破升約2.9%，今早高開見83.55元，突破近2個月高位後倒跌，半日報81.6元，跌約0.9%。有券商指，隨着友邦獲批於河南省籌建分公司，料其龐大人口有利於友邦長期增長，及料3個月內將在河南展開業務。該行維持友邦「買入」評級，目標價110元。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周三及上周四(6月1及2日)共錄得約490萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約60萬元。
友邦方面，則見資金兩邊部署，好倉於上周三及上周四共錄得約340萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約110萬元，並見流入熊證的資金較集中在90元收回區域的遠熊。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行行使價45至60元間、低街貨產品中，槓桿最高的平安購(16822)。貼價選擇可留意年期約7個月的平安購(28168)。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(69146)，遠牛選擇可留意平安牛(68278)，與現價有約5及8元收回距離。
平安購16822，行使價55.6元，2022年09月09日到期，實際槓桿10.0倍，行使價45至60元間、低街貨產品中，槓桿最高。
平安購(28168)，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、中長期。
平安牛(69146)，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛(68278)，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，可留意屬遠熊的平安熊(54370)，與現價有約12元收回距離。
平安熊(54370)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，近12元收回距離遠熊。
投資者如看好友邦，認購證方面可留意年期約4個月的低街貨友邦購(12917)。貼價選擇可留意年期約7個月的友邦購(23161)。牛證方面可留意屬近牛的新上市友邦牛(50015)，與現價有約6元收回距離。
友邦購(12917)，行使價88元，2022年09月23日到期，實際槓桿10.2倍，高槓桿、低街貨。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、中長期。
友邦牛(50015) ，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，槓桿比率10.6倍，新上市近牛。
投資者如看淡友邦，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約7個月的低街貨友邦沽(12479)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨友邦沽(16106)。熊證方面可留意屬遠熊的友邦熊(67589)，與現價有約8元收回距離。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、中長期、低街貨。
友邦沽(16106)，行使價60元，2022年09月22日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。
友邦熊(67589)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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