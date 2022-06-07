辜朝明：俄烏戰事將持續　通脹勢居高不下

著名宏觀經濟學大師、野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明於野村亞洲投資論壇上表示，從地緣政治角度來看，俄烏戰事將再僵持一段時間，戰事將會持續數星期、數月，甚至數年，能源價格勢持續居高不下，加劇通脹。

他認為，俄羅斯總統普京入侵烏克蘭後，雖然獲國內部分民眾反對，惟受惠其往績，整體國內民望仍然高企，他未有讓步打算，烏克蘭在西方國家支持下亦未有停火迹象。

他續稱，西方國家同樣不會退讓，以往西方國家傾向把經濟放在首位，惟俄烏戰事體現出西方國家似乎寧願犠牲經濟穩定，都要捍衞其政治及價值，歐洲捨棄俄國能源便是其中一例，「這也是普京此局失算的其中一個原因。」他指，在各方均不願退讓的情況下，衝突勢持續，能源價格難下跌。

他指，即使疫情和俄烏戰事不出現，各國對抗氣候變化的行為亦將推高能源價格。辜朝明解釋，為了緩和氣候暖化，需減少使用化石燃料，意味化石能源需求終將下降，不少國家都把減排計劃期限訂在2030年前達成，投資者需考慮能否在這約8年間通過投資化石能源，獲得收入，惟現實不容易，故他們終減少化石能源的投資，最終能源供應增速緩和，推高能源價格。因此，在過渡至可再生能源的過程中，能源價格將提升，或有機會持續數十年。此外，其他推高通脹的原因包括全球化速度緩和，以及提高國內投資等。

他警告，不要期待「聯儲局看跌期權」，而所謂「聯儲局看跌期權」一般被市場認為聯儲局在股市大跌時，將出手暫停或延遲收緊貨幣政策，以挽救股市。他指，直至通脹回落前，聯儲局救市都不太可能出現。他坦言，美股後市悲觀，「雖然我十分希望能為市場帶來好消息，惟聯儲局緊縮政策將會持續，投資者需作好準備。」