【供應鏈迎巨壓】「貨櫃船海嘯」恐淹沒全球航線

中國解封後，全球海運供應鏈狀況惹關注！外媒報道，分析師憂慮中國全面解封後，「貨櫃船海嘯」將淹沒歐美等全球航線。

目前的狀況是即使中國海岸成功出貨，但可能要在歐美「塞船」！報道指出，國際碼頭與倉庫聯盟(ILWU)工人與太平洋海事協會(PMA)之間的年度合約將於6月30日到期，美西碼頭工人正進行續約談判。若談判破裂，罷工危機恐升溫。由於美東港口貨物也有積壓問題，挪威運價分析平台Xeneta分析師Peter Sand表示，美東港口轉移的進口貨櫃量創新高，貨櫃船運現貨市場運價仍處歷史高位。因此，一旦美西罷工，將全面受影響。

紐約和紐澤西港口營運總監Bethann Rooney透露，該港口預計在中國重啟6至8周後將出現激增，如果未來幾周不能減少貨櫃滯港或清空貨櫃，之後激增的貨櫃數量將很難消化。MarineTraffic總經理Alex Charvalias稱，美國喬治亞州港口塞滿貨櫃，平均每艘船在港口需停留至多10天。

Crane Worldwide Logistics EMEA海運產品總監Andreas Braun表示，歐洲出口商面臨空貨櫃短缺的問題，預計德國港口的情況會再惡化。Braun指，一旦在中國積壓的貨物運往全球，塞港將變得更糟糕，空貨櫃將變得更少。

比利時最大海港、歐洲第二大港口安特衛普港行政總裁Jacques Vandermeiren早已警告，中國重啟後，「貨櫃船海嘯」將淹沒全球航線，情況將比去年嚴重，勢在今年帶來巨大負面影響。