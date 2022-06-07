【異象不絕】小麥又漲價　澳洲缺生菜　日本食貴蕉

俄烏戰事再升溫，據報俄國數周以來首度朝基輔發射飛彈攻擊鐵路設施，加上烏國總統澤連斯基稱，未準備好經過白羅斯將烏穀物出口，又指今秋恐有多達7,500萬噸糧食遭滯留，刺激小麥期貨價周一(6日)收漲5.1%，每蒲式耳重返近11美元，距離歷史高位12.7美元不遠，周二(7日)仍在高位。

另邊廂，有分析警告作為「糧倉」的巴西，其南部受累連續兩年旱災，今年恐反過來需向巴拉圭進口創紀錄的玉米，於5月起的新銷售年度，巴拉圭出口350萬至380萬噸玉米之中，有200萬至250萬噸將銷往巴西。玉米期貨周一升2%，報每蒲式耳7.425美元，周二靠穩，歷史高位為8.135美元。

事實上，目前全球皆受不同程度的糧荒困擾，即使是產糧大國之一的澳洲也缺菜。當地近月生菜價格飆3倍，迫使連鎖快餐店肯德基(KFC)將漢堡添加了椰菜，直至另行通知，原因是澳洲東部早前發生大規模水災。顧客對於生菜混入椰菜的漢堡劣評如潮。據悉，在悉尼或墨爾本，一顆過去賣2美元的西生菜球，現在售近8美元，整體水果和蔬菜於今年首季已分別按年加價4.9%和6.6%。

全球糧價通脹之凶猛也體現在菲律賓輸往日本的香蕉。市傳菲國政府最快周三向日本零售界提出加價，主要是生產和運輸成本俱漲。日本2021年香蕉進口量約110萬噸，為進口水果當中數量居冠，近八成來自菲國。東京香蕉零售價約每公斤200至250日圓，為20多年來未有漲價，故今次備受關注，而日本國產的橙和蘋果等都已加價。