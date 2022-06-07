ETF通最快7月實施　料初時機構投資者參與度較高

中港交易所買賣基金(ETF)互聯互通(俗稱ETF通)最快7月實施，投資基金公會行政總裁黃王慈明稱，基金業界普遍歡迎ETF通落實，惟僅屬「一小步」，現時納入標準的產品過於單一，種類亦較預期少，期望當局在下一階段能改善，並將合資格產品範圍擴大至海外註冊、美元計價、債券等ETF，讓內地投資者能藉此進行多元化市場及資產配置。

景順ETF資本市場亞太區總監Tom Digby期望，當ETF通運作順利後，未來能納入更多不同類型的ETF產品，例如固定收期ETF。

黃王慈明表示，理解當局在新機制開通初期傾向謹慎的態度，但現時能納入ETF通的產品集中在個別市場，相信對散戶投資者的吸引力不大，料初時機構投資者的參與度會較高。

她又提到，現時仍未有細節出台，而業界需要監管機構釐清部分具體規則，例如香港ETF發行商與內地券商的合作模式、合資格產品自動上架的細則、發行商在內地進行宣傳推廣活動的規定等。

同一場合的內地基金公司易方達資產管理董事長關秀霞認為，初步估計，目前合資格的北向ETF有101隻，相關的資產管理規模(AUM)約1,000億美元，當中大部分由內地首十家基金管理公司管理；另留意到內地投資者比較着發行商的品牌聲譽，其次是考慮產品回報及交易成本，相信知名度較高的ETF會較容易獲得內地投資者注意。

另外，未來資產環球投資(香港)ETF固定收益投資主管霍浩華提到，本港約有5至7隻ETF符合 ETF通南向通的規格，認為所追蹤指數是否內地投資者所熟悉，亦會影響投資決定。隨着港股回暖，內地科網板塊表現回升，或有助刺激投資者意欲。不過，難以估算ETF通開通後對港股日均成交有多大刺激作用。