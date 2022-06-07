滯脹逼近黃金吸引力倍增　年底見2000美元

外媒報道，黃金或迎來新一輪升勢。本周新加坡貴金屬會議的演講嘉賓指出，高通脹、地緣政治動盪及對衰退的討論愈演愈烈，都會利好這一傳統避險資產。

在俄烏戰爭演變為更廣泛衝突的擔憂解除後，金價已由3月中旬的高點下跌約1成。惟銀行高層對現時新的經濟衝擊發出警告，滯脹威脅逼近，將利好黃金。

Silver Bullion Pte.的創始人Gregor Gregersen表示：「經過數十年的大規模赤字支出及超寬鬆貨幣政策，我們正在走向一段滯脹期」。「在這種環境下，實物黃金及白銀等避險資產是可以擁有的最好的東西。」

Gregersen料，年底黃金和白銀或分別升至每安士2,000美元及26美元，而目前所在價位分別為1,840美元和22美元。若出現「黑天鵝」事件，甚至會超越上述的估計水平。

StoneX Group亞洲等地區的市場分析主管Rhona O’Connell指，金價在每安士1,930美元面臨阻力，惟一旦突破，在技術性交易的推動，或升達到2,000美元。O’Connell更稱，「經濟和地緣政治基本面對黃金的支持作用比利空作用更大」。

雖然利率上升及債券孳息率上升對黃金構成壓力，但美國聯儲局的激進緊縮立場亦引發對經濟衰退的擔憂，尤其是美國。

高盛總裁John Waldron和摩根大通執行長Jamie Dimon上周均對經濟前景發出警告。面臨的挑戰包括通膨風險和戰爭帶來的影響。這些不確定因素或促使更多投資者尋求資產保值。