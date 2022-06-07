livi目標未來3年可達收支平衡

虛擬銀行livi bank開業兩年，該行行政總裁孫大威表示，踏入第3年該行將加快業務增長，並以中小企和財富管理為重點，拓展多元化產品組合，加上繼續投資科技和人才，冀未來3年可達到收支平衡。

livi去年推出「先買後付」服務 livi PayLater，該行產品總監洪滿霜表示，截至目前為止，有關產品收到逾9萬份申請，貸款總額超過1.4億港元。而「livi靈活貸」由4月推出至今，收到逾7,000份申請，貸款總額逾1億港元，預計將於今年下半年推出更多財富管理和保險產品。

livi早前向個人客戶提供特許經營融資方案，進軍中小企業務。該行中小企主管嚴偉德稱，將與livi股東怡和集團旗下的其他公司進行商討，以探索更多合作機會，並透露該行將於今年稍後時間推出中小企開戶服務。

此外，隨着市場對金融科技人才需求殷切，該行今年將招聘約30名實習生和畢業見習生。

面對近期虛擬銀行手機應用程式頻頻出現技術故障，livi市場總監林明星指，該行不斷進行壓力測試，並會隨着業務增長預計流量上升對平台安全性的影響，且有24小時資訊安全監控中心確保技術安全。

為慶祝開業兩周年，該行推出全新品牌代表「Mochi」，為香港首間銀行於其手機應用程式推出NFT。