【產經直播】港股抖氣後再升？
2022年06月07日 16:28
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美債息重上3厘水平，港股今日(7日)反覆回吐，最終收報21,531點，跌122點。港股經過日前急升後，抖抖屬正常？短期有冇望挑戰22,000點關？
科網股個別發展，有傳內地監管機構最早在本周結束，包括滴滴在內的三間公司的網絡安全審查，並會撤銷禁止增加新用戶禁令，同時允許應用程式重新在內地程式商店上架，受消息刺激，阿里巴巴(09988)一度重回紅底，收市升近2%，日前急升的美團(03690)亦靠穩；科網股近期似乎有走出陰霾迹象，點揀股最稱心？不過，小米(01810)公布汽車自動駕駛專利，但股價不升反跌1%，因乜解究？
港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)及LME Clear因今年3月份暫停和取消鎳交易而再度被起訴，繼Elliott索償約35.6億港元後，是次再遭Jane Street索賠約1.2億港元，但市場再度憧憬大量中概股回流香港上市，港交所股價不跌反升，收升1%，港交所有官司纏身，值唔值得投資者憂慮？
造車新勢力之一的蔚來(09866)據悉已經與美國超微公司(AMD)達成晶片供應合作，超微將為蔚來汽車提供晶片，蔚來升2%；相反龍頭比亞迪(01211)則要「抖氣」，收市跌2%，在國策支持下，車股值得繼續留意？
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