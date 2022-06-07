貝萊德：央行為保經濟增長　將容忍一定程度通脹

全球最大資產管理公司貝萊德表示，市場對加息預期過於鷹派，為保持經濟增長，央行最終將承受一定程度的通脹。

該行稱，央行官員可能會選擇應對更高通脹，而不是大力抑制經濟增長。即使美國聯儲局和歐洲央行的決策者最終可能不像其他貨幣政策收緊時期那麼激進，投資者也會繼續緊張地期待央行對重擊通脹，市場仍將緊張不安。

貝萊德投資研究所負責人Jean Biovin周一(6日)表示，由於央行選擇與通脹共存，而不是抑制經濟增長，加息總量最終將被證明是歷史最低水平。問題是，市場已對央行有鷹派預期，並會迅速察覺過度緊縮的風險。這讓他們在短期內對股市持中性看法。

貝萊德指，隨着歐洲找到新的替代能源和食品來源，這種情況在中期內應會消失。美國的通脹範圍更廣，商品和能源價格同樣推動通脹。該行表示，美國通脹可能會持續下去，並在高於疫情前的水平穩定下來。

該行還指，聯儲局和歐洲央行尚未承認，在試圖通過加息遏制這種通脹時，會出現一種尖銳的取捨，要麼抑制增長和就業，要麼忍受比疫情前更高的通脹，又指他們不會看到通脹保持在2%附近、失業率保持在低位、經濟增長恢復上行趨勢的結局。

這為市場的過度緊縮預期留出空間，所以貝萊德對股市持中性看法。

貝萊德預計，歐央行將迅速把利率從負值區間提高，然後在歐洲能源危機引發經濟衰退之際暫停加息。

Biovin還表示，他們正尋找迹象表明各國央行承認為保持經濟增長，可接受一定程度的通脹，又指未來幾個月，他們可能會看到另一次政策的急劇轉向，這次是鴿派政策。這將成為推動股市上行、重新增持股票的催化劑。