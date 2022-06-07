聖諾醫藥有意建臨床中心　冀美國或上海掛牌

陸氏指，手頭現金有約1.6億美元，認為足以渡過融資的「冰冷時期」，有意在資本市場回暖時，赴美國納斯達克或上海創科板掛牌。另外，公司財務總監(中國區)葉永基透露，今年研發開支約6,000萬至8,000萬美元，主要用於美國臨床及中國可能開展的全球多中心臨床試驗。

中美關係持續緊張，早前有中資藥企的新藥上市申請被美國食品藥物管理局(FDA)拒絕。陸陽表示，有關申請被駁回，主要是藥企用中國的臨床數據，向美方申請藥物上市，欠缺美國當地受眾的臨床數據。公司則一向先在美國進行臨床試驗，並在取得數據或批准後，再到中國內地、台灣等地區遞交臨床試驗申請，故相信發生被拒的機會率甚低。

公司旗下的抗皮膚癌藥STP705早前發現對腹部減脂有效。他表示，該應用已獲得在美國的新藥臨床試驗(IND)批准，由於已備有許多臨床試驗數據，相信有助加快整個臨床進展，料最短需時僅約兩年便可進入臨床應用階段。另目前正準備在中國內地展開相關的臨床試驗的文件，以向中國監管機構申請。

STP705原用於皮膚癌，包括鱗狀細胞原位癌及基底細胞癌。陸氏指，現時二期臨床試驗已基本完成，預期下半年可以完成整合研究數據，明年進行三期臨床。若一切順利，預期最快明年底完成，並在2024年向FDA遞交新藥上市申請(NDA)。