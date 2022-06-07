發展局再收土地共享先導計劃申請　涉及住宅伙數4565個

資料顯示，上述地盤佔地約590,750方呎，當中包括約148,417方呎政府土地，現劃為「綜合發展區」及「綠化地帶」。其中私人住宅位於整個地盤的西北面，佔地約114,897方呎，擬議地積比率6倍，計劃興建6幢38層高分層住宅，包括兩層基座平台，另會提供兩層地庫，總樓面約689,382方呎，涉及1,281個私宅單位，估計私樓部分將於2032年完成。

至於公營或首置房屋則主要位於地盤東面，另有部分土地貼鄰西面的私樓，相關地盤面積約271,904方呎，將提供6幢40層高分層樓宇，同樣包括兩層基座平台，另設有1至2層地庫，住宅樓面約1,767,374方呎，預計提供3,284個公置或首置單位。同時將提供約44,854方呎面積作零售、巴士總站、社會福利設施等用途，預計公營或首置房屋地盤的平整工程完成日期為2027年。

此外，位於地盤西南面約203,949方呎土地將會用作政府、機構及社區設施之用，涉及樓面面積約258,341方呎，包括提供一間設有200個床位的安老院舍，以及一間可容納約80人的長者日間護理中心。