5月累積待批預售樓花單位逾2.4萬伙 見近20年高位
2022年06月07日 19:01
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地政總署資料顯示，5月累積待批預售樓花項目增至46個，牽涉的單位亦增至24,605伙，按月升約7%，仍然處於近20年來的高位。同時，上月有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及2,245伙，較4月份的2,649伙稍稍回落約15%。
已獲批的項目包括新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期及第2A期、由香港小輪(00050)與市建局合作發展的長沙灣映岸、長實集團(01113)及新地合作發展的屯門飛揚第1期及第2期。
據該署資料，上月有7個項目新入紙申請預售樓花同意書，共涉及3,844伙，分布於新界及九龍。新界西方面，新地的天水圍Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，預計關鍵日期為2023年3月31日。星星地產的元朗朗屏After The Rain「雨後」，提供335伙，預計關鍵日期為2023年12月31日。泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋的項目第1期，命為滙都，提供623伙，預計關鍵日期2024年10月31日。
新界東方面，會德豐與港鐵發展的將軍澳日出康城第12A期及B期，分別提供650伙及685伙，預計關鍵日期為2025年6月30日及7月31日。至於九龍區方面，由會地、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)的啟德承豐道15號2期項目，涉及1,121個單位，預計關鍵日期為2025年2月28日。另有九龍倉集團(00004)發展的九龍龍翔道188號第3期，提供46伙，預計關鍵日期為2024年6月30日。