5月累積待批預售樓花單位逾2.4萬伙　見近20年高位

地政總署資料顯示，5月累積待批預售樓花項目增至46個，牽涉的單位亦增至24,605伙，按月升約7%，仍然處於近20年來的高位。同時，上月有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及2,245伙，較4月份的2,649伙稍稍回落約15%。