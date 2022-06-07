礦工急掟比特幣套現　專家料跌價至8000美元

美匯指數升穿102，美國10年期孳息率再越3厘大關，資金撤出風險資產，拖累虛擬貨幣再現跌勢。「一哥」比特幣（Bitcoin）再失每枚3萬美元大關，以太幣跌穿1,800美元。消息指，部分礦工正大量拋售手持的比特幣套現，以支付通脹相關成本，短期虛擬貨幣市場沽壓仍揮之不去。

Bitcoin被睇衰跌至8千關

美國本周五將公布最新通脹數據，此前美國10年期國債孳息率先起動，為近一個月以來首次再越3厘大關。通脹預期升溫，觸發Bitcoin跌勢，周二曾低見29,656美元，24小時跌幅超過5%；以太幣則低見1,771美元，跌幅接近7%。

虛擬貨幣進入熊市，部分大型礦工面臨現金短缺，而小型礦工面對的結算風險亦持續上升。傳部分礦工面臨高漲的機器設備投資成本，須沽出部分Bitcoin套現，勢將考驗市場承接力。

華爾街著名投資分析師、Guggenheim首席投資官Scott Minerd曾預期，Bitcoin將跌至8,000美元，又指數碼貨幣有19,000種，其中大部分都是「垃圾」，Bitcoin和任何虛擬貨幣目前還沒有真正確立為可靠的投資。他透露，旗下公司早前曾以每枚20,000美元的價格購入Bitcoin，惟已於40,000美元水平沽出，目前不再有Bitcoin持倉，若公司要再建倉，亦會選擇沽空。