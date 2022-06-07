內地學者：若西方以制俄手段制華　需收復台灣搶下台積電　

世界最大晶片代工商台積電堅持把最尖端製程的產能留在台灣，為台灣累積大量地緣政治資本，號稱「護台神廠」。內媒報道，國家發改委轄下中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲上月底在一場論壇揚言，如果西方以制裁俄羅斯的力度「對中國進行毀滅式制裁」，內地一定要收復台灣，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裏」。

她宣稱台積電「正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現。」所謂台積電在美國亞利桑那州的5納米製程新廠將來添至6座只是傳聞，迄今已知僅一座，據報還難以招兵，況且投產時已非該企最尖端製程。

倡拉攏歐 援俄築經濟屏障

其實陳文玲也主張中美兩國要展開各種有可能的合作，惟其講話相當強調要為潛在的地緣政治衝突未雨綢繆，提到中國需要確保產業鏈和供應鏈自主可控，「盡可能阻滯、遲滯對手切斷供應鏈、科技合作鏈、創新鏈的舉措。」

她又提倡中國拉攏歐洲、強化與「一帶一路」、《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)之類平台的合作，並要「公開合理地盡一切所能地」支援俄羅斯，「可以在貿易方面做得更多一些……(中俄)形成戰略縱深帶，形成絲綢之路經濟帶，形成能源安全帶，以作為今後一個重大的安全屏障。」

曾因美國晶片禁令被迫與生意好拍檔華為割席的台積電，拒絕外媒有關評論陳文玲言論的請求。董事長劉德音去年中曾稱對兩岸和平感到樂觀，理由是維持台灣半導體供應鏈穩定符合各方利益，疫情已打亂全球經濟，沒有人會希望晶片供應再受阻礙。

其實台積電每天都是群雄環伺。韓媒報道，三星副會長李在鎔昨日起12日訪問歐洲，並再拜訪荷蘭的光刻機霸主ASML，市場相信此行目的是極紫外光(EUV)最新光刻設備採購與下世代設備合作計劃，跟台積電搶設備。

另外，據報德州儀器近期通知客戶今年下半年供需緊張將紓緩，一些晶片過去約3個月跌價超過50%。即使德儀的晶片基本上不會委外代工，一眾晶片廠都強調電子產品的晶片含量與日俱增，電動車、新能源和運算需求都是長期大趨勢，事件仍惹人擔憂未來產能過剩，主打成熟製程的代工廠增長今年下半年便會放慢，台積電會遲一些。