匯璽兩房1355萬沽　4年僅升值22萬料蝕使費離場

樓市去向未明，部分二手業主寧願「輸少當贏」，蝕使費離場。西南九龍匯璽兩房單位，剛獲用家以1,355萬元承接，約4年半帳面升值不足22萬元，連使費料蝕讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃雪飛透露，西半山寶恆閣連平台特色戶，實用面積約555方呎，兩房間隔，以1,000萬元易手，呎價約18,018元，原業主於2014年3月以800萬元買入，持貨8年帳面獲利200萬元，單位升值約25%。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌康怡花園K座低層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，望園景，以1,113.8萬元易手，呎價約17,241元，成交價較銀行估值低約5%，新買家屬於用家。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園E座中高層5室，實用面積約596方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，以1,010萬元易手，呎價約16,946元，單位放盤超過半年以上，剛放盤時多枱客還價至1,010萬仍遭拒絕，原業主深思後最終接受買家還價出貨。

●美聯李振榮指，西灣河嘉亨灣6月錄首宗買賣，屋苑5座低層C室，實用面積約749方呎，套三房及工人套房間隔，擁全海景，吸引換樓客垂青，開價約1,850萬元，議價後以約1,760萬元成交，呎價約23,498元。

●中原陳凱超稱，西灣河逸濤灣1座中層B室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望山景，細房可望海景，附全新裝修，以月租2.9萬元租出，呎租約52元，業主於2009年6月以580萬元買入單位。

●美聯佘錦驊指，筲箕灣香島3座高層B室，實用面積約1,188方呎，四房雙套連儲物室間隔，新買家早前沽樓轉租，一直物色單位入市，終斥2,470萬元連車位購入上址，呎價約20,791元。據了解，原業主於2017年以逾4,000萬元購入該盤兩伙。

●世紀21杏花邨鄭智鐘透露，柴灣杏花邨48座高層3室，實用面積約645方呎，三房間隔，去年12月放盤，當時叫價1,100萬元，期間累減107萬元，終以993萬元獲買家承接，減幅約9.7%，呎價約15,395元。

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九龍區

●美聯黃椿璿表示，西南九龍匯璽3B座高層A室，實用面積約449方呎，兩房間隔，獲睇好後市之用家承接，成交價1,355萬元，呎價約30,178元，原業主於2017年12月以1,333.2萬元購得，轉手帳面獲利21.8萬元，連使費料蝕讓離場。

●香港置業魏澤華指，西南九龍帝峯．皇殿6座低層E室，實用面積約300方呎，屬開放式間隔，望樓景，以1.5萬元放租約1星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減租1,500元，以1.35萬元租出，呎租約45元。

●香港置業張仲賢透露，旺角奧柏‧御峯1座中層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，享部分海景，以約1.3萬元放租約半個月後獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以1.15萬元租出，呎租約43.6元，較市價略低。

●香港置業蘇國榮表示，大角咀奧城．西岸中高層B室，實用面積約608方呎，套三房間隔，以約2.5萬元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，議價後以2.2萬元租出，呎租約36.2元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣昇悅居6月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約17,668元，其中3座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望內園景，今年2月以870萬元放售，4月調整叫價至850萬元，最新以840萬元成交，呎價約18,301元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌區6月暫錄得4宗買賣，包括影岸‧紅B座極高層A室，實用面積約777方呎，套三房間隔，享開揚機場海景，叫價1,098萬元，放盤約3個月，以1,049萬元沽出，呎價約13,501元，新買家為外區換樓客。

●利嘉閣蕭浩麟透露，青衣海欣花園1座高層G室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望園景，成交價688萬元易手，呎價約14,127 元，屋苑現時約有20個放盤，入場費由650萬元起。

●美聯何振榮表示，荃灣萬景峯2座高層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，擁海景及山景，首置客睇樓3次決定入市，成交價1,430萬元，呎價約21,343元。

●美聯梁浩文指，屯門怡峰園錄6月首宗買賣，單位為6座中層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，減價不足1%，便獲換樓客以615萬元承接，呎價約11,692元，新買家在區內居住，希望擴大居住環境，將原先居住的單位賣出，再購入上址。

●祥益林偉光表示，屯門愛琴海岸3座高層D室，實用面積約617方呎，三房間隔，新買家為區內首置客，一直有飼養狗隻，見屋苑可以飼養寵物，原業主由三月上旬叫價890萬元，累減60萬元，遂便決定以830萬元購入自住，呎價約13,452元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍C座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，同屋苑分支家庭客，考慮可互相照應，遂便決定以1.23萬元即睇即租，呎租約22.2元。

●祥益龍超君透露，屯門叠茵庭5座中層C室，實用面積約575方呎，套三房間隔，區內客即睇即租，以月租1.386萬元，不連管理費承租單位，呎租約24.1元。

●美聯顧耀彬表示，屯門瓏門5座低層J室，實用面積約646方呎，套三房間隔，開價1,100萬元，累減約3%至1,070萬元獲買家承接，呎價16,563元，原業主於2012年10月以591.7萬元購入，是次轉手帳面賺478.3萬元，物業升值逾八成。

●中原王勤學透露，元朗區6月累錄約30宗二手買賣，其中世宙3座低層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，享內園景，減價10萬元，以708萬元成交，呎價約16,542元，新買家為上車客。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園6月至今暫錄約3宗買賣，屋苑松濤南路雙號屋，實用面積約915方呎，放盤時開價約1,200萬元，其後減至1,500萬元，日前議價後以1,140萬元沽出，呎價約12,459元，新買家為區內租客。

●中原林偉明指，上水皇府山剛錄6月首宗買賣，單位為6座中層A室，實用面積約872方呎，套三房間隔，望開揚景，議價後以1,068萬元易手，呎價約12,248元。

●中原方翰達稱，大埔居屋大埔廣場3座低層C室，實用面積約422方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約530萬元，日前議價後以510萬元易手，呎價約12,085元，新買家為用家，購入單位自用。

●中原杜文俊指，沙田花園城剛錄6月首宗買賣，單位3期C座中層G室，實用面積約268方呎，一房間隔，放盤時開價約480萬元，日前議價後以475萬元易手，呎價約17,724元，新買家為用家，原業主於2019年以445萬元入市，帳面獲利約30萬元離場。

●中原黎宗文表示，沙田第一城6月錄約5宗買賣，包括31座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，開價約700萬元，議價後以690萬元易手，呎價約13,398元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山銀湖‧天峰5座高層C室，實用面積約998方呎，套三房連工人房間隔，獲買家1,830萬元承接，呎價約18,337元，原業主於2012年12月購入上址，當時作價1,088萬元，持貨逾9年帳面賺742萬元，單位期內升值約68%。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層F室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價900萬元，放盤兩個月，累減20萬元，最終以880萬元成交，減幅2.2%，呎價17,188元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月錄近20宗二手買賣，其中迎海．星灣21座中層B室，實用面積約546方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,038萬元易手，呎價約19,011元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓，馬鞍山西沙路帝琴灣凱弦居1座高層E室，實用面積約1,123方呎，套三房連工人房間隔，以1,454萬元連車位沽出，呎價約12,947元，原業主於2007年11月購入，當時作價635萬元，持貨14年多帳面獲利819萬元，期內升值約1.3倍。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢悅濤軒單號屋全幢，四房雙套，望山景，連天台，獲外區買家2,238萬元承接，外籍原業主於2015年12月以2,200萬元購入，因離港賣樓，持貨逾6年帳面獲利38萬元，物業僅升值約2%。料蝕使費。

●中原柯勇指，將軍澳君傲灣3座高層K室，實用面積約671方呎，套三房間隔，最新以1,180萬元成交，呎價約17,586元，原業主於2006年8月以389.3萬元入市，持貨快將16年帳面獲利790.7萬元，單位期內升值逾2倍。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳領凱10座右翼高層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，望內園景，日前以1.6萬元獲承租，呎租約23元，業主於2011年10月以約507.6萬元購入，屋苑現時約有86個單位放租，入場月租由1.65萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳MONTARA第2B座中層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開價900萬元，新買家只睇一次樓，立刻落票還價，終以860萬元易手，呎價約19,111元，原業主於2019年5月以698.1萬元一手購入，轉手帳面獲利約161.9萬元。

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